Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty sera une extension payante, pas un DLC gratuit

Bien que beaucoup d’entre nous le prenaient pour acquis, avec CD Projekt RED, on ne sait jamais. Le développeur polonais est également très enclin à proposer du contenu gratuit pour ses jeux, et plus encore après le lancement tumultueux de Cyberpunk 2077. Pour montrer la nouvelle mise à jour next gen de The Witcher 3, dans laquelle il travaille depuis plus d’un an et qui offrira entièrement gratuitement en décembre pour les propriétaires de l’original. Mais le fait est qu’il n’y a pas de place pour le doute. La société a confirmé que la première extension Cyberpunk sera payante.

« Nous n’avons toujours pas les détails exacts sur le prix de l’extension, mais il sera payé », a déclaré Radek Grabowski, l’attaché de presse de CD Projekt RED à quelques déclarations pour GamesRadar. Pour que vous puissiez deviner, Hearts of Stone et Blood and Wine, les extensions de The Witcher 3 : Wild Hunt, coûtent respectivement 9,99 et 19,99 euros (la différence de prix étant due à la présence d’une nouvelle et gigantesque région en proie à contenu). Nous verrons si la qualité est la même, car Blood and Wine était si spectaculaire qu’il a remporté le prix du meilleur RPG de l’année aux Game Awards 2016. et, oui, un DLC qui prévaut sur toutes les sorties du genre !

Appelée Phantom Liberty, l’extension Cyberpunk 2077 arrivera dans le courant de 2023 (PC et consoles de nouvelle génération uniquement), mettra en vedette le retour de Keanu Reeves (Johnny Silverhand) et racontera une histoire teintée de thriller d’espionnage dans laquelle nous visiterons un quartier de Night City. De CD Projekt RED, ils assurent que c’est « le seul DLC prévu » pour le jeu, mais pas la fin de la saga. Après le DLC, la société débutera avec Project Onion, une suite déjà confirmée avec laquelle ils espèrent démontrer « toute la puissance et le potentiel de l’univers Cyberpunk ». Bienvenue à la résurgence du Cyberpunk.