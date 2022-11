Voici comment tester le SOS d’urgence de l’iPhone 14 par satellite avant d’en avoir réellement besoin

La nouvelle fonctionnalité iPhone d’urgence SOS via satellite d’Apple est désormais disponible aux États-Unis et au Canada et sera bientôt prise en charge dans d’autres pays. Lisez la suite pour savoir comment tester les messages SOS d’urgence de l’iPhone via satellite afin de savoir comment l’utiliser au cas où vous auriez besoin de vous y fier.

Apple a lancé aujourd’hui la nouvelle fonctionnalité de sécurité pour les utilisateurs d’iPhone 14. Voici comment l’entreprise le décrit :

« Disponible sur tous les modèles d’iPhone 14, cette technologie innovante permet aux utilisateurs d’envoyer des messages aux services d’urgence en dehors de la couverture mobile et Wi-Fi. De plus, si les utilisateurs veulent rassurer leurs amis et leur famille sur leur localisation lorsqu’ils voyagent hors réseau, ils peuvent désormais ouvrir l’application Find My et partager leur position par satellite. Le SOS d’urgence par satellite est disponible aux États-Unis et au Canada à partir d’aujourd’hui, le 15 novembre.

C’est une fonctionnalité impressionnante à inclure dans la gamme iPhone 14, car les appareils de messagerie par satellite autonomes ou les téléphones peuvent coûter jusqu’à 1 000 $.

Comment tester et utiliser iPhone Emergency SOS via satellite

Ouvrez le Application Paramètres sur votre iPhone 14 Balayez vers le bas et choisissez SOS d’urgence Balayez vers le bas, sous SOS d’urgence via satellite, appuyez sur Essayez la démo Suivez les invites

Vous pouvez voir un nouveau bouton « Obtenir de l’aide en cas d’urgence » en haut de l’écran de l’application Paramètres. Cela vous guide tout au long de la mise à jour et de la familiarisation avec toutes les fonctionnalités d’urgence de l’iPhone.

Voici à quoi ressemble le processus :

Une fois que vous vous êtes connecté avec succès à un satellite, vous pouvez vous exercer à répondre aux messages d’urgence de la démo si vous le souhaitez.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Fin dans le coin supérieur droit, puis sur Terminer la démo au milieu de votre écran.

Comment utiliser la fonctionnalité en cas d’urgence réelle (États-Unis et Canada pour l’instant)

Comme indiqué dans la démo, en cas d’urgence réelle, essayez d’appeler le 911 (ou votre numéro d’urgence local)

Si l’appel ne passe pas – votre iPhone 14 vous proposera de démarrer une connexion satellite, procédez comme vous l’avez fait dans le test

Découvrez plus de détails sur iPhone Emergency SOS dans le monde réel et nos autres ressources sur les fonctionnalités d’urgence d’Apple :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :