Nous savons maintenant quand les humains ont commencé à cuisiner

Les scientifiques ont découvert la première preuve de la cuisson des aliments de l’homme préhistorique sur un site israélien. Ils cuisinaient de gros poissons ressemblant à des carpes.

Selon les anthropologues, la cuisson des aliments est l’un des facteurs les plus importants de l’évolution humaine, ayant permis à nos ancêtres de développer de nouveaux systèmes sociaux et comportementaux qui, à leur tour, ont favorisé la croissance du cerveau. En termes simples, si nous avions continué à consommer de la viande crue – probablement – nous ne serions pas des primates aussi intelligents aujourd’hui. Mais malgré l’importance cruciale de la cuisine dans notre histoire évolutive, il existe très peu de preuves du moment où les anciens humains ont commencé à contrôler le feu pour cuisiner les animaux chassés. L’étude « Researching the Nature of Fire at 1.5 Mya on the Site of FxJj20 AB, Koobi Fora, Kenya, Using High-Resolution Spatial Analysis and FTIR Spectrometry », par exemple, suggère que la pratique pourrait avoir commencé il y a 1,7 million d’années en Afrique , par Homo erectus, mais les indices sont fragmentaires et non concluants. Jusqu’à aujourd’hui, les preuves de la cuisson des aliments la plus ancienne et la plus efficace ne remontent qu’à 170 000 ans, mais grâce à une nouvelle et fascinante découverte en Israël, il est possible de remonter les mains des premiers plats cuisinés il y a plus de 600 000 ans. , soit il y a 780 mille ans. .

Pour découvrir que la première preuve de la cuisine humaine (au moins en Eurasie) remonte à 780 000 ans, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques israéliens de l’Université de Tel Aviv et de Beit Margolin – Oranim Academic College of Education, a collaboré à contact étroit avec des collègues du Département d’études et d’archéologie de la Terre d’Israël – Université Bar-Ilan, de l’Université hébraïque de Jérusalem et de l’Institut des géosciences, de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (Allemagne) et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le Dr Irit Zohar, chercheur au Steinhardt Museum of Natural History, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les restes d’un gros poisson trouvé près d’un foyer préhistorique sur le site archéologique du Pléistocène moyen de Gesher Benot Ya. ‘aqov (GBY ). Les chercheurs affirment que le site était fréquenté par des communautés de chasseurs-cueilleurs qui allaient pêcher dans le lac voisin de Hula, aujourd’hui disparu. De grandes espèces de poissons cyprinidés tels que Luciobarbus longiceps et Carasobarbus canis, semblables à la carpe, vivaient ici.

« Ces groupes ont utilisé une riche gamme de ressources fournies par l’ancienne vallée de Hula et ont laissé un long continuum de colonies », a expliqué le professeur Naama Goren-Inbar, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. Les fouilles sur le site ont mis au jour la culture matérielle de ces anciens hominidés, notamment des outils en silex, basalte et calcaire, ainsi que leurs sources de nourriture, caractérisées par une riche diversité d’espèces végétales du lac et de ses rives (notamment des fruits, des noix et des graines). ) et de nombreuses espèces de mammifères terrestres, moyens et grands », a ajouté le scientifique.

En soumettant les restes de poisson à divers types d’investigations géochimiques – y compris la diffraction des rayons X – ils ont découvert des altérations dans les cristaux d’émail, qui ne se produisent que par exposition à des températures élevées entre 200 et 500 degrés Celsius. Les scientifiques soulignent qu’il est facile d’observer les altérations provoquées sur une carcasse qui brûle dans les flammes (par exemple à cause d’un incendie), alors qu’il est beaucoup plus compliqué de détecter celles de la cuisson, avec un feu maîtrisé et des températures moins « infernales ». C’est exactement ce qui a été observé dans les dents des gros poissons, un signe clair qu’ils étaient cuits pour être mangés et qu’ils ne pouvaient pas brûler. « Nous ne savons pas exactement comment les poissons ont été cuits, mais étant donné le manque de preuves d’exposition à des températures élevées, il est clair qu’ils n’ont pas été cuits directement dans le feu, et qu’ils n’ont pas été jetés dans le feu comme déchets ou comme matière. être brûlé », a-t-il commenté. Le Dr Jens Najorka, co-auteur de l’étude. Alors ils les cuisinaient pour les manger. Les détails de la recherche fascinante « Preuves de la cuisson du poisson il y a 780 000 ans à Gesher Benot Ya’aqov, Israël » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Ecology & Evolution.