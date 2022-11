Combien valent les jeux de lancement PlayStation VR 2 ?

Sony a ouvert aujourd’hui les réservations pour le PlayStation VR 2 et les premiers jeux de la plateforme (avec leur prix correspondant) ont commencé à apparaître sur le PS Store. Compte tenu du coût du périphérique de lancement (599,99 euros) et de la hausse des prix que connaît cette génération d’exclusivités PS5 (79,99 euros contre les 69,99 auxquels nous étions habitués), nous étions nombreux à être curieux de savoir à quelle échelle le premier de grandes promesses de technologie seraient localisées, comme c’est le cas avec Horizon Call of the Mountain. Et vu ce que nous avons vu, nous ne savons pas si nous avons une bonne ou une mauvaise nouvelle.

La conversion dollar / euro fait à nouveau son effet et, bien qu’Horizon coûte 59,99 dollars au pays des étoiles et des rayures, en France, il coûte 69,99 euros. Situation étrange qui se répète également dans des jeux comme Cosmonius High (29,99 dollars aux États-Unis et 35,99 euros en Europe). En tout cas, il semble que les jeux PS VR 2 coûteront autant, 69,99 euros dans le cas du triple A, le reste variant entre 29,99 et 39,99 euros. Avec beaucoup, la dureté de la dépense initiale a été prise en compte et que dans leurs cas respectifs, nous ne parlons que de ports ou d’éditions remaniées de jeux précédemment vus sur d’autres plateformes de réalité virtuelle.

L’échantillon est encore petit, puisque Sony a promis plus de 20 jeux pour le lancement de PlayStation VR 2 et pour le moment nous n’en avons qu’une douzaine, sans compter que la société a récemment annoncé plus de 11 nouveaux jeux pour PS VR 2 en un tombé en piqué, alors qui sait combien de surprises il a encore dans sa manche. D’une manière ou d’une autre, voici l’échantillon actuel :