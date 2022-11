Rassurez-vous, Call of Duty continuera sur PlayStation (petit mot de Phil Spencer)

Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de spéculations et des centaines de calculs ont été faits autour de la possible annulation de Call of Duty en tant que jeu disponible sur PlayStation. Et tout cela parce que Microsoft a acheté Activision (ou alors les différents régulateurs du marché doivent accepter), il est donc compréhensible que de nombreux utilisateurs soient concernés. Mais maintenant, enfin, Call of Duty va-t-il cesser d’être disponible sur PlayStation ? Phil Spencer a enfin répondu.

Call of Duty n’est pas touché

Le PDG de Microsoft Gaming est passé par Decoder, le podcast The Verge où il a pu échanger avec Nilay Patel sur l’incontournable sujet du moment : que se passe-t-il avec le rachat d’Activision ? Le responsable a été assez clair à ce sujet, et bien qu’il ait déclaré que le grand bijou de l’achat se trouve dans King (les créateurs de Candy Crush), nous savons tous que le produit phare du nouveau package acheté se trouve dans Call of Duty.

Un jeu de ce calibre, qui vend pratiquement des consoles et engraisse la communauté des utilisateurs, ne peut manquer sur aucune plateforme (une minute de silence pour Nintendo), donc si Microsoft voulait faire sensation et dominer le marché, il pourrait en faire un exclusif de les jeux les plus reconnus sur la scène gamer. Mais ce ne sera pas le cas.

Selon les mots de Spencer, Call of Duty continuera sur PlayStation, bien qu’il ait précisé qu’il n’y a aucune raison pour laquelle il est nécessaire d’écrire dans un contrat qui sera « pour toujours ». « Call of Duty sera sur PlayStation tant que les joueurs voudront jouer sur PlayStation. » La déclaration est claire et directe, mais si vous pensiez qu’il y avait une double intention, vous vous trompez, car elle fait référence au fait que Call of Duty fonctionnera nativement sur PlayStation, et non avec une astuce astucieuse consistant à jouer en streaming via Xbox Cloud Gaming. . ou via un abonnement Xbox Game Pass.

Tout semble rester le même

Vu ce qui a été vu, Phil a voulu calmer les eaux une fois pour toutes, et a bien précisé que ce, le prochain et le prochain Call of Duty continueront d’être disponibles sur PlayStation. Il n’y a aucune astuce cachée dans les déclarations, donc les joueurs des deux côtés devraient arrêter de spéculer maintenant et conclure l’affaire pour de bon.

Le streaming Xbox est une vieille nouvelle

Une autre question tournait autour du périphérique de streaming qui permettrait de jouer à Xbox Cloud Gaming depuis n’importe quel écran. Certaines images et de nombreuses informations à ce sujet ont déjà été divulguées, mais le produit est officiellement mis en pause.

L’explication officielle est qu’ils n’ont pas réussi à obtenir le bon prix qu’ils avaient en tête, car l’appareil plus le contrôleur serait très proche du prix d’une série S en vente. Pour cette raison, ils ont décidé de créer une alliance avec Samsung pour lancer l’application Xbox Game Pass pour les téléviseurs intelligents de la marque, ce qui est la bonne étape pour aller dans la direction qu’ils recherchent.