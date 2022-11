Célébrez les fêtes avec style avec ce chandail laid Clippy

En bref : Les vacances sont à nos portes et Microsoft se met dans l’ambiance avec le lancement de son dernier pull moche. Le costume de cette année présente Clippy, l’assistant de bureau sur-performant que beaucoup ont trouvé carrément ennuyeux dans les années 90.

La campagne des chandails laids de Microsoft a commencé comme un bâillon il y a cinq ans. En 2017, l’entreprise a publié trois pulls de vacances confectionnés sur les réseaux sociaux et a demandé aux utilisateurs lequel ils préféraient. Cela a fini par être leur poste le plus performant cette année-là et a incité Redmond à le faire passer du concept à la réalité un an plus tard.

Le premier chandail laid de Microsoft était la déclinaison Windows 95. Seuls 100 exemples ont été initialement réalisés et envoyés aux membres de la presse, aux influenceurs de haut niveau et aux fans de Windows via les réseaux sociaux. Un chandail laid Windows XP a suivi en 2019 et s’est avéré tout aussi populaire. En 2020, Microsoft a commencé à les vendre au grand public aux côtés d’un nouveau chandail de peinture MS. Pour 2021, Microsoft a opté pour un pull sur le thème du démineur.

Oui, c’est vraiment réel. Le Clippy #WindowsUglySweater est là. Obtenez le vôtre maintenant et aidez le support @College_Success alors qu’ils aident les étudiants mal desservis et à faible revenu à réaliser leur rêve d’études collégiales. https://t.co/cC4kRfCDOM pic.twitter.com/MuSH37cSfH — Windows (@Windows) 15 novembre 2022

« Nos fans ont vraiment envie et adorent la nostalgie de Windows », a déclaré Megan Muehleman, responsable principale des médias sociaux chez Microsoft. « C’est toujours populaire sur nos chaînes parce que nous sommes l’une des seules marques technologiques de plus de 30 ans, donc les gens ont grandi avec nous. »

Si les chandails laids ne sont pas votre truc, ne vous inquiétez pas car Microsoft a des tonnes d’autres produits à thème dans sa boutique Xbox Gear, y compris des vêtements, des articles pour la maison et le bureau, des objets de collection et des accessoires. Au cours de l’été, le géant de la technologie s’est associé au designer Gavin Mathieu sur une ligne de vêtements et de marchandises de neuf versions basée sur le style Normcore.

Le nouveau chandail laid Clippy est disponible dans les tailles petites à 3XL et est disponible en une seule couleur, le bleu. Le prix est fixé à 74,99 $ et les bénéfices iront à la College Success Foundation, qui aide à rendre l’université accessible et abordable pour les étudiants mal desservis issus de familles à faible revenu. Microsoft fait également un don de 100 000 $ à l’organisation, nous dit-on.

S’il est commandé aujourd’hui, il devrait arriver à temps pour les prochaines fêtes de fin d’année. Heck, vous pouvez même l’obtenir à temps pour le porter lors du dîner de Thanksgiving ou des sorties du Black Friday.