Call of Duty Warzone 2.0 : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Call of Duty : Warzone 2.0 est le grand événement de la franchise Call of Duty avant de clôturer cette passionnante 2022. La bataille royale intégrera des nouveautés pertinentes à la formule, comme le mode DMZ qui viendra compléter les jeux de survie classiques. Le jeu, ainsi que la saison 1 qu’il partagera avec Modern Warfare 2.0, arriveront le 16 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Les deux livraisons marquent une étape importante sur l’ordinateur. La saga revient sur Steam après une période d’exclusivité sur Battle.net, le client PC de Blizzard. Si vous avez un profil dans la boutique Valve, vous pourrez jouer à la fois à Modern Warfare 2 et à Warzone 2.0. Plus précisément, la bataille royale suit la ligne de jeu gratuite de l’original, c’est-à-dire qu’elle est entièrement gratuite et que vous ne trouverez pas de restrictions de contenu ; les microtransactions se concentreront sur les skins optionnels.

Votre équipe est-elle prête à faire le saut vers Al-Mazrah ? Ensuite, nous vous laissons avec les exigences minimales et recommandées pour Call of Duty : Warzone 2.0, qui se distinguent par les 8 Go de mémoire dont il a besoin au minimum pour fonctionner. Nous devons vous rappeler que si vous avez acheté Modern Warfare 2, vous n’aurez pas à précharger la bataille royale ; est déjà inclus dans vos fichiers.

Exigences minimales et recommandées pour Call of Duty: Warzone 2.0

Minimes

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 Go de RAM

Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : version 12

Stockage : 125 Go d’espace disponible

Recommandé

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits ou Windows 11 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire : 12 Go de RAM

Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

DirectX : version 12

Stockage : 125 Go d’espace disponible

Source : Steam