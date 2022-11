Demain le lancement d’Artemis 1 vers la Lune en TV et en streaming : à quelle heure et où voir la mission de la NASA

A 07h04 le mercredi 16 septembre, il y aura une nouvelle tentative de lancement d’Artemis 1 vers la Lune. Où suivre la mission de la NASA.

Artémis. Crédit : NASA

Après un report de plus de deux mois et demi par rapport à la date initialement prévue, à 07h04 heure française le mercredi 16 novembre s’ouvrira la nouvelle fenêtre de lancement d’Artemis 1, la première mission du nouveau programme spatial qui amènera le première femme et le prochain homme sur la lune. Le lancement de la fusée colossale Space Launch System (SLS) depuis le Pad 39B du Kennedy Space Center peut être suivi en streaming en direct et à la télévision sur diverses sources, notamment NASA TV, ESA Web TV, Focus TV, diverses chaînes de télévision et pages de diffusion. scientifique sur les réseaux sociaux. L’objectif principal d’Artemis 1 est de tester la sécurité des véhicules – la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion montés dessus – pendant toutes les phases de vol, ainsi que de tester l’orbite lunaire particulière choisie pour l’occasion. Artemis 1 est en fait une mission de démonstration sans pilote : à bord de la capsule Orion, il n’y a que quelques mannequins, équipés de gilets expérimentaux spéciaux « anti-radiations » et de capteurs pour mesurer leur absorption pendant le voyage. Pour Artemis 2, la prochaine phase du programme qui amènera l’équipage principal en orbite lunaire, nous devrons attendre quelques années, tandis que l’atterrissage d’Artemis 3 n’est pas prévu avant 2025. Voici où et comment suivre le lancement de les débuts spectaculaires de la mission.

A quelle heure voir le lancement d’Artemis 1 en direct de France

Comme indiqué, la fenêtre de lancement pour le décollage de la fusée de lancement – la plus grande et la plus puissante jamais construite – s’ouvrira à 07h04 précises, heure française, le mercredi 16 novembre. La durée de la fenêtre de communication de la NASA est de 2 heures, de sorte que le détachement du SLS de la rampe de lancement pourrait se produire à tout moment entre 07h04 et 09h04. Il n’est pas certain que le meilleur moment soit celui de l’ouverture, mais si les conditions sont favorables, les ingénieurs donneront le « GO » final dès que possible. Nous rapportons que le dernier bulletin publié par la NASA indique une probabilité de 90 % de beau temps. Un soulagement, si l’on considère que les derniers reports ont été causés par le mauvais temps : d’abord l’ouragan Ian, qui a contraint la NASA à ramener la fusée au VAB (Vehicle Assembly Building) pendant plus d’un mois, puis la tempête tropicale Nicole, qui a également causé quelques dégâts mineurs dus aux vents supérieurs à la vitesse « tolérée » de la fusée. Les ingénieurs sont actuellement à pied d’œuvre sur les petites réparations du boîtier, mais pour le moment rien ne peut retarder davantage le lancement (net de surprises). La Nasa a déjà entamé le très long compte à rebours de pré-lancement le 14 novembre, en vue de la fenêtre de décollage du 16 novembre.

Où voir le lancement d’Artemis 1 en direct à la télévision et en streaming

La principale source sur laquelle suivre le lancement d’Artemis 1 est NASA TV, qui commencera à émettre à partir de 21h30, heure française, le mardi 15 novembre. A 03h30 le 16 débutera le commentaire proprement dit en anglais pour la couverture de l’événement, qui se poursuivra jusqu’au détachement de la capsule Orion de la fusée de lancement, avec le réglage de la trajectoire vers la Lune. La première chaîne de l’ESA Web TV, la chaîne de streaming de l’Agence spatiale européenne, commencera également à suivre les opérations de pré-lancement à partir de 21 h 30 le 15. À partir de 4 h 30 le 16, la diffusion en direct du projet de télescope virtuel commencera commentée par l’astrophysicien italien Gianluca Masi, qui tentera d’observer la capsule Orion alors qu’elle se dirige vers la Lune. Une véritable entreprise qui se démarquera de toutes les autres pour le spectacle offert. Focus TV et Focus.it diffuseront l’émission en direct en italien à partir de 06h45, tandis que la page de diffusion scientifique « Qui a peur du noir ? » l’événement suivra à partir de 23h45 le 15 novembre. Le vulgarisateur scientifique Adrian Fartade diffusera à partir de 04h00. Plusieurs chaînes « toutes nouvelles » et traditionnelles suivront également le lancement en direct.