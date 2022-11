Opera x TikTok : essayez de faire n’importe quel travail avec cette intégration de navigateur officielle

Opera est sorti aujourd’hui avec une mise à jour qui place TikTok dans la barre latérale de son navigateur de bureau. La société dit qu’elle a reçu de nombreux commentaires de la part des utilisateurs à propos de la fonctionnalité et qu’elle est maintenant là pour vous aider à « multitâche » et plus encore.

Opera a lancé la mise à jour aujourd’hui et a expliqué qu’il était le premier navigateur à intégrer TikTok sur le bureau dans un article de blog :

« Salut les fans d’Opéra !

Êtes-vous aussi des TikTokers ? Êtes-vous comme deux des trois répondants à notre enquête qui souhaitent que TikTok soit intégré à la barre latérale du navigateur Opera, tout comme Instagram, Twitter ou WhatsApp ? Eh bien, n’en voulez plus! Nous sommes allés de l’avant et avons intégré l’application directement dans notre navigateur phare à la suite des résultats de notre enquête auprès des utilisateurs, qui a montré que 65 % des personnes qui utilisent TikTok dans la tranche d’âge 18-35 ans aimeraient également l’utiliser dans leur navigateur de bureau. .”

Opera poursuit en disant que TikTok sur le bureau est utile pour des choses comme essayer une nouvelle recette ou faire du multitâche sur votre ordinateur, ou lorsque « vous ne voulez plus avoir à tenir ce téléphone plus longtemps ».

Pour ceux qui aiment TikTok sur le bureau, il est facile de le mettre en signet dans votre barre de favoris dans n’importe quel navigateur. Mais Opera fait valoir qu’il est désormais « le seul navigateur à offrir un moyen de profiter de TikTok sans ouvrir une application distincte ni avoir à rechercher dans les onglets ».

Il semble que vous n’aurez pas non plus à vous soucier du redimensionnement de la fenêtre de votre navigateur, car l’option TikTok intégrée dans Opera s’ouvre dans une fenêtre parfaitement dimensionnée.

Un autre argument d’Opera est que TikTok intégré est pratique pour les créateurs qui aiment télécharger à partir du bureau et vous avez également un VPN intégré.

Comment activer TikTok dans le navigateur Opera

La fonctionnalité n’est pas activée par défaut, si vous l’aimez, voici comment activer TikTok dans Opera :

Cliquez sur les trois points en bas de la barre latérale Opera et activez-le dans la section Messagers de la barre latérale

Vous n’avez pas Opéra ?

Si vous n’avez pas encore Opera et que vous voulez essayer, c’est un téléchargement gratuit pour tous les systèmes d’exploitation.

