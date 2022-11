L’Evil West sauvage confirme les exigences, la résolution et les performances sur PC, PlayStation et Xbox

Evil West, la nouveauté de Flying Wild Hog (Shadow Warrior) et de Focus Entertainment, présente à la fois sa configuration minimale et recommandée pour PC ainsi que les modes graphiques sur les consoles PlayStation et Xbox. Ainsi, ce jeu vidéo d’action brutal et violent à la troisième personne se déroulant dans un Far West infernal propose des expériences différentes selon la plateforme choisie ; Voyons ce qu’il propose dans chaque cas, qu’il soit compatible, PS4/Xbox One et PS5/Xbox Series X|S.

Evil West confirme les performances et la résolution

Voyons d’abord les exigences minimales et recommandées d’Evil West sur PC, telles que partagées par Focus Entertainment, éditeur du titre :

Exigences minimales (30 FPS à 1080p en qualité moyenne)

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5-2500K (3,3 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3,5 GHz)

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : 4 Go de VRAM, GeForce GTX 750 Ti / Radeon RX 460

Stockage : 40 Go d’espace disponible

Exigences recommandées (60 FPS à 1080p en qualité épique)

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5-10505 (3,2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 GHz)

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : GeForce GTX 1060 / Radeon RX 590

Stockage : 40 Go d’espace disponible

Examinons maintenant la résolution et les performances d’Evil West sur les consoles, à la fois sur les systèmes PlayStation et Xbox :

Playstation

PS4 : 1080p/30FPS

PS4 Pro : 1080p/30 FPS (avec des améliorations graphiques par rapport à la version PS4)

PS5 : Mode Qualité à 4K/30 FPS et Mode Performance à 1080p/60 FPS

Xbox

Xbox One/One S : 1080p/30FPS

Xbox One X : 4K/30FPS

Xbox série S : 1080p/30FPS

Xbox Series X : Mode Qualité à 4K/30 FPS et Mode Performance à 1080p/60 FPS

« Une sombre menace dévore la frontière américaine. En tant que l’un des derniers agents restants d’une institution top-secrète dédiée à la chasse aux vampires, vous êtes la dernière ligne de défense de l’humanité contre une terreur profondément enracinée qui émerge maintenant de l’ombre. Lève-toi et deviens un super-héros du Far West, éradique la menace vampire et sauve les États-Unis ! », peut-on lire dans sa description officielle.

Evil West sera disponible le 22 novembre 2022.

Source | FocusDivertissement