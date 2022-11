CoD Warzone 2.0 : date, heure de début et principales actualités

Call of Duty : Warzone 2.0 est sur le point de sortir officiellement. La suite tant attendue de la bataille royale viendra dans le sillage des nouveautés au niveau mécanique que Modern Warfare 2 intègre, l’épisode sur lequel il est basé. À partir du 16 novembre prochain à 19h00 (CET), vous pourrez vous rendre à Al Mazrah.

Principales nouveautés de Warzone 2.0

A noter que le lancement de Warzone 2.0 coïncide avec le début de la saison 1 de Call of Duty : Modern Warfare 2, qui sera partagée par le battle royale. Cette avancée dans l’aspect free to play permet aux joueurs d’avoir une nouvelle gamme de nouveautés qui influencent à la fois au niveau conceptuel et jouable.

Parmi les éléments en surbrillance figure le cercle multiple. Les zones jouables seront divisées en différents secteurs qui se recouperont progressivement en un seul. Les véhicules auront un nouveau système physique qui leur permettra de fonctionner de manière plus fluide, loin de la boîte d’impacts erratique vue dans l’original. Des combats aquatiques et des listes de lecture à la troisième personne sont également introduits.

Le mode de survie classique sera complété par DMZ, une expérience inédite dans la saga qui embrasse le concept Escape from Tarkov. Dans celui-ci, vous devrez vous battre dans Al Mazrah pour obtenir le maximum de butin possible, puis essayer de vous échapper vivant et de continuer à vous améliorer. En cliquant sur ce lien, nous vous donnons tous les détails.

Rappelons que vous pouvez désormais opter pour le préchargement sur toutes les plateformes où il sortira. Si vous avez acheté Call of Duty: Modern Warfare 2, les fichiers sont déjà inclus dans l’installation. Nous vous laissons avec les liens ci-dessous.

À quelle heure Call of Duty: Warzone 2.0 commencera-t-il dans le monde entier ?

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

