Le spin-off féminin de Pirates des Caraïbes annulé : Margot Robbie explique ce qui s’est passé

Le reboot de Pirates des Caraïbes a été paralysé, annulant ainsi ce qui devait être le spin-off mettant en vedette des femmes pirates avec Margot Robbie à la barre, l’actrice connue pour avoir incarné Harley Quin dans la DCU et bientôt Barbie au grand écran aux côtés Ken de Ryan Gosling. C’est ainsi que le média Vanity Fair le reprend après avoir interviewé l’actrice elle-même, où elle a expliqué les raisons pour lesquelles Disney a fini par rejeter le projet.

Le redémarrage féminin de Pirates des Caraïbes annulé

Ainsi, alors que Margot Robbie est désormais plongée dans la pré-production du préquel d’Ocean’s Eleven dans lequel elle-même jouera, l’actrice est depuis longtemps liée au supposé reboot d’une franchise aussi importante que Pirates des Caraïbes de Disney. Pourtant, et après plus d’un an et demi de rumeurs incessantes sur ledit spin-off, Margot Robbie elle-même a finalement admis que le projet avait été écarté : « Nous avions une idée et nous la développions depuis un moment, la vérité C’est il y a longtemps, et ce qu’on voulait, c’était avoir une histoire plus menée par des femmes », reconnaît l’actrice.

Margot Robbie comme Barbie

Et bien qu’il reconnaisse que cela aurait été formidable, il finit par déplorer que le projet ait finalement été abandonné : « Ce n’était pas un projet mené exclusivement par des femmes, mais c’était un autre type d’histoire, ce qui, selon nous, aurait été vraiment formidable. , mais je suppose qu’ils ne veulent pas le faire », conclut l’actrice à propos de la décision finale de Disney.

À tel point que ce nouvel épisode de Pirates des Caraïbes devrait être une histoire indépendante encadrée dans son propre univers, avec de nouveaux protagonistes et personnages secondaires, sans rien à voir avec l’emblématique Jack Sparrow de Johnny Depp, donnant naissance à un monde à part entière .pirates. Qui sait si Disney a maintenant l’intention de reconquérir Depp pour un retour improbable du capitaine Sparrow maintenant que les eaux autour de son procès avec Amber Heard se sont calmées.

