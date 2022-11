SOS d’urgence par satellite disponible aujourd’hui ; Royaume-Uni, France, Allemagne, Irlande le mois prochain

Lorsque Apple a annoncé la gamme d’iPhone 14, il a annoncé que le service SOS d’urgence par satellite serait lancé en novembre. Il l’a réitéré la semaine dernière, en fournissant un peu plus d’informations. Aujourd’hui, le service est en direct aux États-Unis et au Canada.

De plus, Apple a également révélé que la fonctionnalité sera mise en ligne dans quatre autres pays le mois prochain…

La fonction SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 était l’une des principales annonces faites lors de l’événement de lancement, et la raison du nom Far Out et des visuels de l’espace.

Le service fonctionne via des satellites Globalstar spécialement conçus pour fournir des services aux smartphones. Il permet d’accéder aux services 911 lorsque vous vous trouvez dans des zones isolées sans couverture mobile.

Le service sera éventuellement basé sur un abonnement, mais Apple affirme qu’il sera gratuit pour tous les propriétaires d’iPhone 14 dans les pays compatibles pendant les deux premières années. Nous ne savons pas encore combien coûtera l’abonnement à la fin de la période gratuite.

Apple en a fait l’annonce aujourd’hui.

Apple a annoncé aujourd’hui que son service de sécurité révolutionnaire Emergency SOS via satellite est désormais disponible pour les clients aux États-Unis et au Canada. Disponible sur tous les modèles d’iPhone 14, cette technologie innovante permet aux utilisateurs d’envoyer des messages aux services d’urgence en dehors de la couverture mobile et Wi-Fi. De plus, si les utilisateurs veulent rassurer leurs amis et leur famille sur leur localisation lorsqu’ils voyagent hors réseau, ils peuvent désormais ouvrir l’application Find My et partager leur position par satellite. Le SOS d’urgence par satellite est disponible aux États-Unis et au Canada à partir d’aujourd’hui, le 15 novembre.

«Certains des endroits les plus populaires pour voyager sont hors des sentiers battus et manquent tout simplement de couverture mobile. Avec Emergency SOS via satellite, la gamme iPhone 14 fournit un outil indispensable qui peut fournir aux utilisateurs l’aide dont ils ont besoin lorsqu’ils sont hors réseau », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. « Nos équipes ont travaillé sans relâche pour relever un nouvel ensemble de défis techniques afin de donner vie à ce service, en plus de construire une infrastructure fiable sur le terrain. Le SOS d’urgence par satellite est un service révolutionnaire disponible uniquement sur la gamme iPhone 14, et une nouvelle innovation qui, nous l’espérons, offrira à nos clients une certaine tranquillité d’esprit.