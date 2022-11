Les smartphones peuvent aider à surveiller et à entretenir les ponts

Pourquoi c’est important : Les infrastructures vieillissantes comme les ponts ont été un problème grave dans de nombreux pays, les effondrements ayant causé des dizaines de blessés et de morts ces dernières années. Les chercheurs ont commencé à surveiller l’intégrité des ponts avec les smartphones du driver, ce qui est moins cher que les méthodes conventionnelles mais introduit des problèmes de confidentialité.

Des chercheurs du MIT et de l’Académie militaire américaine ont récemment publié une étude sur l’utilisation de données participatives provenant d’accéléromètres de smartphones pour suivre l’intégrité structurelle des ponts. La méthode pourrait augmenter considérablement la durée de vie d’un pont en informant les propriétaires quand quelque chose ne va pas avant qu’un pont ne soit endommagé ou ne s’effondre.

Les structures massives artificielles comme les ponts et les gratte-ciel ont chacune une fréquence modulaire unique – comme une signature pour la façon dont ses vibrations affectent les choses sur et autour d’elle. Certains constructeurs installent des capteurs sur les ponts pour surveiller les changements de fréquence modulaire et détecter les changements. Cependant, un grand pont peut nécessiter de nombreux capteurs coûteux qui nécessitent eux-mêmes une maintenance, et les parties responsables peuvent avoir besoin de télécharger manuellement et périodiquement les données des capteurs.

Les accéléromètres des smartphones dans les nombreux véhicules qui traversent un pont chaque jour peuvent détecter ces fréquences modulaires et envoyer une quantité importante de données au propriétaire d’un pont. La méthode serait moins chère et plus facile que d’installer des capteurs et de télécharger leurs données. La variété des véhicules et des appareils mobiles peut avoir un impact sur la précision de leurs données, mais la fréquence modale cohérente d’une structure peut aider à stabiliser les résultats.

Cependant, les utilisateurs ordinaires peuvent ne pas souhaiter que les données de localisation et d’accéléromètre de leur appareil soient transmises aux chercheurs ou aux autorités chargées de l’infrastructure. Théoriquement, ils pourraient introduire un système opt-in ou même indemniser le public pour avoir aidé à entretenir les ponts qu’ils utilisent.

De manière plus réaliste, les données de l’accéléromètre mobile pourraient provenir exclusivement de véhicules publics comme les voitures de police ou les camions postaux. Les entreprises de transport et de logistique pourraient également accepter de fournir ces données provenant des camions et des véhicules de livraison. Les chercheurs ont recueilli des informations auprès des chauffeurs Uber sur le Golden Gate Bridge.

Bien que les accéléromètres des conducteurs puissent détecter les changements de fréquence modulaires dans les ponts, déterminer la cause de ces changements est une autre affaire. Les chercheurs disent qu’ils peuvent isoler les changements de température, ce qui réduira probablement les faux positifs.

Selon l’étude, l’intégration de données participatives dans le plan de maintenance d’un nouveau pont pourrait ajouter plus de 14 ans à sa durée de vie sans aucun coût supplémentaire.