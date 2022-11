PlayStation a travaillé sur la technologie NFT et Blockchain, selon un brevet

L’industrie du jeu vidéo a réagi à l’apparition de la technologie blockchain. De nombreuses entreprises ont choisi d’explorer cette voie, parmi lesquelles Square Enix ou SEGA. PlayStation a également enquêté sur l’application des NFT, ou du moins cela suggère un brevet qui inclut un système pour « la création, l’utilisation, la modification et le transfert d’objets numériques créatifs dans le jeu ».

Selon le brevet, l’idée est que des actifs conçus sur la base du gameplay d’un jeu vidéo peuvent être générés. Les gens croient « régulièrement » qu’il est important de « posséder et d’utiliser des objets physiques uniques liés à des célébrités ou à des activités respectées ». Il cite comme exemple que « les fans du talentueux joueur de baseball Babe Ruth ou du baseball en général cherchent généralement à acheter leurs propres balles de baseball dédicacées par Ruth », ainsi que des cartes du joueur.

Une capture du brevet.

Un système pour suivre les objets

Sony explique que « dans certains jeux vidéo, un utilisateur peut utiliser des ressources numériques pendant le jeu ». Ces matériaux peuvent inclure « des personnages, des costumes ou des objets spécifiques ». Dans les titres traditionnels, il y a des objets « consomptibles, indiscernables » les uns des autres, même les plus rares. Le brevet suggère une sorte de système de vérification :

« En conséquence, dans les jeux vidéo traditionnels, il n’y a aucun moyen de connaître, de retracer ou d’authentifier l’historique » d’un objet de jeu. « Les techniques et technologies décrites étendent les capacités des actifs numériques associés aux jeux vidéo et des systèmes qui génèrent et gèrent ces objets numériques. » Il le ferait en « convertissant » ces objets « associés aux jeux vidéo » de consommables en non consommables.

Selon Sony, retracer l’historique de ces objets inclura, par exemple, savoir quand ils ont été créés, utilisés, modifiés, loués, vendus, licenciés, etc.

Pour le moment, PlayStation n’a officiellement annoncé aucun projet lié à la technologie blockchain ou aux NFT. Comme tous les brevets, cela n’indique pas que celui-ci se concrétisera.

Il y a eu récemment une polémique avec le dernier projet NFT de Square Enix, tout comme celui de Warner avec Le Seigneur des Anneaux.

Source | Brevet, VGC