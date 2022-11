Il n’y aura pas de Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie : quel est l’avenir de la saga ?

La franchise Pirates des Caraïbes est sans aucun doute l’une des plus réussies de ces derniers temps. C’est pourquoi, lorsque nous avons appris qu’il y avait la possibilité d’un reboot par Disney, à la différence que son protagoniste serait une femme, cela nous a semblé une bonne idée (et même logique compte tenu de la façon dont les rôles des principales femmes dans les films d’action ont prend de plus en plus de poids). Malheureusement, il semble que notre joie va rester un peu, et c’est précisément celui qui allait être en charge d’être le nouveau Jack Sparrow qui a confirmé que l’usine de souris a fait marche arrière.

Margot Robbie dit adieu au patch et au chapeau

Il faut remonter deux ans en arrière, en 2020, pour récupérer la première nouvelle d’un Pirates des Caraïbes mettant en scène une femme. Le spin-off commençait à prendre forme et les premières données sur qui serait devant et derrière les caméras commençaient à être connues. Margot Robbie, connue pour de nombreux (et variés) rôles dans des films tels que Moi, Tonya, Le Loup de Wall Street, Birds of Prey ou Once Upon a Time in Hollywood…, allait être chargée d’être l’actrice principale, spirituellement reprenant le témoin de Johnny Depp, tandis que Jerry Bruckheimer réaliserait et Christina Hodson (qui avait déjà écrit Birds of Prey) le scénario. Il a même été question justement que Depp puisse apparaître dans cette cassette qu’il serait dans l’univers « Pirates des Caraïbes », donc suite aux événements après Salazar’s Revenge.

L’ébauche du projet était terminée, il a été présenté à Disney et depuis on n’en avait pas entendu beaucoup plus jusqu’à maintenant. Et ce n’est pas exactement une bonne nouvelle. Robbie a été en charge de confirmer qu’enfin l’idée ne verra pas le jour, malgré le temps qu’ils ont passé à la façonner :

Nous avons eu une idée et nous l’avons développée pendant un certain temps, il y a longtemps, pour avoir une histoire plus féminine – pas totalement féminine, mais une histoire différente – ce qui, selon nous, aurait été vraiment cool. Mais je suppose qu’ils ne veulent pas.

En début d’année, on apprenait par Jerry Bruckheimer lui-même que deux films étaient en cours de création pour la franchise : celui avec Margot Robbie et un autre dont on ignorait qui serait l’acteur principal après les scandales personnels de Johnny Depp. Nous pouvons maintenant confirmer à 100 % que l’un de ces projets a été rayé de la carte. Que va-t-il arriver à l’autre ?

Quel est l’avenir de Pirates des Caraïbes ?

Comme nous l’avons indiqué, parallèlement au spin-off désormais annulé, un autre film était également en préparation qui serait ajouté aux bandes de la franchise. Rappelons que le dernier titre était Salazar’s Revenge, qui a foulé le tapis rouge en 2017. Ce n’était pas exactement le succès que Disney attendait au box-office (surtout par rapport aux films précédents), donc la société semble avoir décidé de s’arrêter en cours de route. et reformuler le projet.

La proposition féminine ne finira pas par se concrétiser mais l’autre alternative est donc toujours d’actualité, étant le dernier espoir des fans de la saga. On suppose que nous n’y verrons pas Johnny Depp -bien que tant de choses aient été écrites sur ce sujet, que, hé, qui sait- et que le méchant Davy Jones devrait être le méchant, s’ils sont fidèles à l’après-crédit scène de « Pirates des Caraïbes 5 » dans laquelle il apparaît dans la cabine de Will et Elizabeth Turner alors qu’ils dorment.

De nombreuses décisions sont encore en suspens et aucune donnée concrète sur quand ou ce que nous verrons. Soyez donc prêt à tout.