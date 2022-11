Aujourd’hui la population mondiale atteint 8 milliards, ONU : « Croissance sans précédent »

Il nous a fallu seulement 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards. Désormais, cependant, un ralentissement est envisagé : pour atteindre 9 milliards, il faudra attendre 2037.

Aujourd’hui, 15 novembre 2022, la population mondiale atteint 8 milliards de personnes, un « jalon du développement humain ». Ainsi, dans un mémorandum de l’ONU, qui estime le nombre d’habitants dans le monde, l’organisation commente ce qui est en fait une « croissance sans précédent », due à « l’augmentation progressive de l’espérance de vie, grâce aux progrès de la santé ». publique, de la nutrition, de l’hygiène personnelle et de la médecine », et aussi « du fait de taux de fécondité élevés et persistants dans certains pays ».

Dans le monde, l’espérance de vie est de 72,8 ans en 2019, avec une augmentation de près de neuf ans depuis 1990. Les projections actuelles indiquent une nouvelle augmentation de la durée de vie humaine, qui pourrait atteindre 77,2 ans d’ici 2050, tout en prévoyant un ralentissement du taux de croissance global. . Pour atteindre 9 milliards, la population mondiale devrait en effet mettre 15 ans (2037), contre 12 ans suffisants pour passer de 7 à 8 milliards. Quant aux pays où la fécondité est la plus élevée, ceux-ci « tendent à être ceux dont le revenu par habitant est le plus faible – précise l’ONU -. La croissance de la population mondiale est donc devenue au fil du temps de plus en plus concentrée parmi les pays les plus pauvres du monde, dont la plupart sont situés en Afrique subsaharienne ».

L’étape d’aujourd’hui, prévue dans le rapport des Nations Unies sur les perspectives de la population mondiale 2022 publié en juillet dernier, est « une occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et d’admirer les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile – a déclaré United Secrétaire général des Nations Unies António Guterres -. En même temps, c’est un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir sur les points où nous ne parvenons toujours pas à respecter nos engagements mutuels ».