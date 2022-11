Dragon Ball Super reçoit une édition Deluxe spectaculaire chargée d’extras par Selecta Vision

Dragon Ball Super, la série animée populaire basée sur le manga homonyme de Toyotaro et Akira Toriyama, lancera son édition définitive en France sous la soi-disant édition Deluxe, une compilation au format physique avec deux éditions spéciales chargées d’extras, un objet de envie pour les fans de Dragon Ball qui sera disponible très prochainement dans les stores spécialisés et la boutique en ligne Selecta Vision, distributeur officiel de ce nouveau pack, pour la première fois, sans censure et avec doublage intégral en espagnol.

Dragon Ball Super et édition définitive en Blu-ray

Ainsi, la soi-disant Dragon Ball Super Deluxe Edition sera vendue en deux éditions au prix de 259,99 euros, à la fois en édition limitée et numérotée. D’une part, l’édition boîte jaune sera disponible dans tous les stores, tandis que l’édition boîte blanche n’aura que 500 unités disponibles et sera vendue exclusivement via la boutique en ligne Selecta Vision.

La nouvelle édition collector Blu-Ray de Dragon Ball Super comprend 131 épisodes en 20 Blu-Ray avec audio espagnol 2.0 DTS HD, audio japonais 2.0 DTS HD et sous-titres espagnols, en plus du doublage et des images complètes non censurées de la version diffusée par TV. Le contenu des deux éditions est le suivant :

Boîte de classement pour MAXI Cards

1 livre relié couleur de 100 pages

1 affiche panoramique 137 x 30 cm

Collection de 15 cartes Maxi exclusives

Certificat d’authenticité officiel Dragon Ball Super produit

A quoi il faut ajouter ce qui suit à la version ultra-limitée de 500 unités :

Collection 10 cartes visuelles classiques SV

1 Maxi Cartes Cel Spécial

Ceux qui souhaitent se procurer une unité de l’édition ultra-limitée peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la liste d’attente avec accès prioritaire sur le site de Selecta Vision. Les réservations pour les inscrits ouvriront le 21 à midi, quelques heures avant l’ouverture au reste de de France.

Source | Sélectionnez Vision