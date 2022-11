La mise à jour nouvelle génération de Witcher 3 arrive en décembre

En bref : Cela fait plus de deux ans que CD Projekt Red a annoncé qu’il travaillait sur une version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Heureusement, les joueurs n’auront pas à attendre trop longtemps car la mise à jour sera livrée à temps pour les vacances.

Plus tôt dans la journée, le compte Twitter officiel de The Witcher a confirmé que la mise à jour de nouvelle génération serait livrée le 14 décembre. Dans une version séparée, CD Projekt Red a déclaré que la mise à jour comportera des dizaines d’améliorations visuelles, de performances et techniques par rapport au jeu original, y compris le prise en charge. pour le ray tracing, des temps de chargement plus rapides sur les consoles et les mods intégrés à l’expérience.

Les joueurs peuvent également s’attendre à de nouveaux contenus inspirés de la série The Witcher de Netflix.

La mise à jour nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt arrive le 14 décembre, gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu. Pour plus de détails et de révélations sur le gameplay, connectez-vous à REDstreams la semaine prochaine sur https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih – Le sorceleur (@witchergame) 14 novembre 2022

La mise à jour gratuite de nouvelle génération sera disponible pour toute personne possédant une version de l’original sur PlayStation 4, Xbox One ou PC. Pour ceux qui n’ont pas encore le jeu, une version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sortira numériquement sur PS5, Xbox Series et PC, avec tous les DLC gratuits publiés à ce jour et les deux principaux packs d’extension : Hearts de pierre et de sang et de vin. Une sortie physique suivra le déploiement numérique, mais CD Projekt Red n’avait pas de date de lancement à partager.

Le studio a également mentionné une mise à jour pour la version PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de The Witcher 3 qui comprendra de nombreux ajouts et améliorations. Des détails supplémentaires sur cette mise à jour distincte seront partagés dans un proche avenir, nous dit-on.

La mise à jour de nouvelle génération devait initialement sortir en 2021, mais a été repoussée au deuxième trimestre de 2022. En avril de cette année, le studio à l’origine du populaire jeu de rôle d’action de 2015 a retardé le lancement jusqu’à nouvel ordre. Moins d’un mois plus tôt, nous avions appris qu’un nouveau jeu Witcher était en développement et construit avec Unreal Engine 5.

CD Projekt Red hébergera un flux Twitch la semaine prochaine avec plus de détails et de gameplay de la mise à jour de nouvelle génération.