Le jeu d’action-aventure paranormal Control obtient une suite

Tourné vers l’avenir : Control 2 est la suite du jeu qui a mis le « paranormal » dans le genre action-aventure il y a trois ans. Anciennement connue sous le nom de Codename Heron, la nouvelle expérience pleine d’action arrivera éventuellement sur PC et consoles.

Après avoir confirmé l’expansion de la franchise l’année dernière, Remedy Entertainment a officiellement annoncé le développement d’un nouveau jeu Control. Control 2 sera co-développé avec l’éditeur italien 505 Games et à en juger par le financement impliqué, il y aura beaucoup plus d’ennemis et de bâtiments surnaturels à détruire pour les joueurs.

Control est un jeu d’action-aventure sur le thème du paranormal sorti en 2019, une nouvelle franchise d’une société précédemment connue pour des jeux comme Max Payne, Alan Wake et Quantum Break. Ce fut un succès retentissant pour Remedy, offrant aux joueurs une expérience étrange dans un monde plein de phénomènes surnaturels et de mystère. Vous incarnez une héroïne charismatique nommée Jesse Faden qui se retrouve piégée dans ce même monde après avoir été nommée nouvelle directrice du Federal Bureau of Control.

Control 2 sera développé en partenariat avec 505 Games (filiale de Digital Bros Group) avec un budget « initial » de 50 M€ (près de 52 M$). Le budget du premier jeu n’était que de 30 millions d’euros, la société a donc affaire à un jeu d’action triple A à grande échelle. Le jeu sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S, et il utilisera le moteur graphique propriétaire de la société connu sous le nom de Northlight.

Le moteur a d’abord été utilisé pour le Quantum Break susmentionné, puis affiné pour le contrôle d’origine. Ce dernier est connu pour être une véritable merveille technologique, une production « PC-first » conçue pour mettre en valeur les dernières innovations graphiques dont l’éclairage par ray tracing. Le contrôle est en effet considéré comme l’une des premières véritables « applications tueuses » pour le hardware compatible avec le ray tracing comme les GPU Ampère de Nvidia.

Les investissements de développement, de marketing et de post-lancement pour Control 2 seront répartis à parts égales entre 505 Games et Remedy, tout comme les revenus nets futurs. Remedy publiera le jeu sur PC, tandis que 505 Games gérera le côté console de l’entreprise.

Depuis 2019, Control a été nominé pour 11 BAFTA Game Awards et a reçu plus de 20 prix « Jeu de l’année ». Un autre jeu de l’univers Control (Codename Condor) est toujours un mystère en plus de son objectif multijoueur coopératif.

Control 2 est actuellement dans sa phase de conception, donc le processus de développement prendra un peu plus de temps sans fenêtre de lancement annoncée. Selon les co-PDG de Digital Bros Group/505 Games Abramo et Raffaele Galante, Control a été le plus gros investissement jamais réalisé par la société. La communauté des joueurs a fait de Control « un jeu durable et apprécié », donc 505 Games est encore plus enthousiaste à l’idée de mettre Control 2 sur le marché.