Tous les détails sur le mode DMZ dans Call of Duty : Warzone 2.0

Call of Duty : Warzone 2.0 va au-delà de l’extension de la formule gagnante vue en 2020 ; tentera de proposer d’autres types d’expériences pour être le point de rencontre de millions de joueurs de la saga. Le mode DMZ fait partie de cet investissement : nous sommes confrontés à l’aspect qui tente d’embrasser le concept pour lequel Escape from Tarkov se démarque tant. On en sait désormais un peu plus sur ce qui nous attend à partir du 16 novembre.

Comment fonctionne le mode DMZ dans Call of Duty : Warzone 2.0 ?

Le mode DMZ arrivera le même jour de lancement au format bêta, il est donc susceptible de changer, tout comme la Warzone d’origine. Infinity Ward décrit ce volet comme « une expérience de monde ouvert profonde, dangereuse et diversifiée où les joueurs peuvent sélectionner le niveau d’intensité ». L’étude souligne qu’il est conçu pour le public finaliste hardcore. Le Al Mazrah se produira, la même carte de la bataille royale.

La boucle jouable dans laquelle nous nous trouvons fonctionne de manière simple. Une fois que vous atterrirez sur la carte, vous aurez une série d’objectifs que vous pourrez compléter à votre guise. Les menaces qui vous entourent sont réparties entre les forces des factions contrôlées par l’IA et les autres joueurs humains. Maintenant, votre survie dépendra de vous. Attaquez des forteresses, récupérez du matériel de valeur et appelez à l’extraction pour pouvoir emporter tout ce que vous avez amassé avec vous.

Au début du jeu, vous recevrez un équipement garanti. Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque vous mourrez, vous ne le perdrez pas pour toujours, contrairement à tout ce que vous avez collecté pendant la partie. Vous obtiendrez plus d’assurance à mesure que vous monterez au niveau de la faction, il est donc préférable d’être prudent d’abord et de prendre des risques car vous avez une équipe compétente.

Ses responsables promettent la possibilité de transférer votre équipement personnalisé vers la DMZ ; en fait, cette première arme sécurisée peut faire partie de votre réserve personnelle. Nous avons dit que ceux-ci ne seront pas perdus… mais tout a un prix. Pour raccourcir le temps de régénération, vous pouvez payer une somme d’argent provenant du fonds que vous avez collecté lors de tous vos raids précédents. Il y a certains points où vous pouvez stocker du matériel à utiliser dans de futurs jeux, avec le risque de les perdre en n’étant pas assuré.

Le scénario est conçu pour que l’équipement suive une logique. Contrairement à Battle Royale, les structures seront basées sur le butin qu’elles fournissent. Un hôpital, par exemple, aura beaucoup plus de médicaments qu’un poste de police, qui sera dédié aux armes. Il n’y aura pas de cercles qui limiteront la zone jouable, mais vous trouverez des nuages ​​de rayonnement et des tempêtes de sable qui influencent les itinéraires que vous empruntez.

Tous types de contrats et activités mondiales en DMZ

Contrats

Informations sécurisées / Recherche Geiger : obtenez des données à transmettre à la tour radio la plus proche ou utilisez votre compteur Geiger pour sécuriser les piles d’uranium.

Takedown : Assassinez une cible contrôlée par l’IA et défendue par ses coéquipiers.

Sauvetage d’otages : Sauvez un otage dans un bâtiment défendu et extrayez-le.

Ravitaillement : selon le type de contrat vous trouverez un véhicule terrestre ou maritime dans une certaine zone ; vous pouvez le garder pour le reste de la partie.

Hunt : éliminez une escouade ennemie connue pour ses performances dans le match.

Destruction de ravitaillement : localisez et éliminez deux emplacements de ravitaillement en y posant des bombes.

activités mondiales

Coffres-forts : points où se trouve une grande quantité d’argent. Pour les ouvrir, vous avez besoin d’un exercice qui alertera les ennemis contrôlés par l’IA et les escouades à proximité.

Emplacements SAM : missiles anti-aériens capables d’abattre des avions contenant des équipements de grande valeur. Vous devez les activer.

Tours UAV : lorsqu’elles sont activées, vous recevrez des informations sur les ennemis sur la mini-carte.

Coffres cachés : points de ravitaillement cachés dont vous devez connaître l’emplacement.

Bastions : Semblables à ceux vus dans la bataille royale. Ce sont des zones où les ennemis contrôlés par l’IA défendent les approvisionnements.

Tempêtes de sable : événement dynamique qui réduit la visibilité et endommage les opérateurs qui s’y trouvent.

Radiation : événement dynamique qui empoisonne les opérateurs. Pour réduire ses effets, vous aurez à portée de main des pastilles d’iode qui s’ajoutent au catalogue des améliorations de terrain.

Source : Blog Call of Duty