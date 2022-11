Je défie l’univers de reprendre mon portefeuille et mes clés

J’aimerais me considérer comme quelqu’un qui ne perd jamais rien. Bien sûr, je égarer choses tout le temps, mais les choses se présentent toujours. Sur le papier, cependant, j’ai en fait perdu deux choses au cours des deux dernières années. Je savais où se trouvaient les choses les deux fois, mais la récupération n’était pas une option et le remplacement était coûteux. Je jure de ne plus jamais laisser cela se reproduire.

TL; DR J’ai perdu mon portefeuille et mes clés, puis j’ai acheté ceci et cela pour mes clés et l’un d’eux pour mon portefeuille. Je me sentirais stupide de ne pas le faire à ce stade.

Mais je sais où je l’ai perdu !

J’étais six mois trop tôt lorsque j’ai perdu mes clés dans un taxi en novembre 2020. Je rentrais chez moi après un vol tôt le matin et j’ai réalisé que mes clés étaient tombées de mon mousqueton environ 30 secondes après être sorti du taxi. Mettant de côté mes bagages, j’ai couru vers le taxi pour héler le chauffeur, mais ils se dirigeaient déjà vers leur prochain client.

Je savais exactement où étaient mes clés ! Je ne pouvais tout simplement pas y arriver. Je n’étais pas trop inquiet car j’avais toutes les informations sur le taxi et je pouvais en informer le service de taxi. Plusieurs appels téléphoniques et un jeu de clés manquant plus tard, personne n’a pu nous aider. J’étais fatigué de voyager et j’avais besoin d’une nouvelle clé d’appartement, mais au moins j’avais une clé de voiture de rechange à l’intérieur.

Éthique AirTag

Puis en avril 2021, Apple a pris Tile avec son propre traqueur d’objets appelé AirTag. J’en ai acheté quelques-uns et je les ai utilisés pendant un certain temps, mais franchement, je n’étais pas à l’aise avec la façon dont les AirTags étaient abusés pour traquer les gens. Je n’avais pas encore bénéficié d’un AirTag, alors j’ai désactivé le mien dans une protestation silencieuse.

Apple a depuis amélioré le fonctionnement des AirTags en tant que mesure préventive contre les abus de localisation. J’aimerais toujours qu’Apple autorise Android à inclure les mêmes fonctionnalités de détection AirTag que l’iPhone au niveau du système, sans nécessiter d’application distincte.

Pourtant, les gros titres sont passés des cas d’abus d’AirTag à la détection d’AirTag fonctionnant comme prévu. Pas de solution pour la nature humaine, mais je me sens mieux à propos de l’éthique AirTag. De plus, Rocky de Floride a trouvé son propriétaire avec un AirTag.

Mais je sais qui l’a volé !

En parlant d’éthique, la dernière goutte pour avoir accidentellement perdu des choses a éclaté il y a quelques semaines lorsque mon portefeuille a trouvé un nouveau propriétaire.

Mon portefeuille a glissé de ma poche sur le tapis d’une petite salle d’attente, mais l’argent à l’intérieur le rendait trop beau pour être remis à celui qui l’a trouvé. Seules quelques personnes traversèrent la pièce avant que je réalise ce qui s’était passé, mais il était trop tard.

Toute l’expérience était longue et coûteuse. J’ai dû commander de nouvelles cartes bancaires, payer au DMV et à un notaire une visite et des frais pour ma licence, et trouver un portefeuille de remplacement. J’ai aimé mon portefeuille !

Trouver Mes incontournables

Bien, j’avoue que perdre des choses importantes est quelque chose que je fais parfois. J’ai investi dans un AirTag pour mes clés et un Chipolo Card Spot pour mon portefeuille, et maintenant ils sont tous deux 100% plus localisables avec l’application Find My – les deux achats sont moins chers que le coût de remplacement des clés et des cartes manquantes.

Pour finir, je suis certes sélectif quant à mon portefeuille (quand il n’est pas perdu). La solution des clés est simple, mais les portefeuilles semblent encore plus personnels.

J’aime un petit portefeuille qui ressemble à un portefeuille. Il doit contenir de l’argent et plus de trois cartes, mais ne doit pas être trop gros dans une dimension. Pour moi, cela exclut l’intégration d’un véritable AirTag dans le portefeuille.

Avec cette difficulté à l’esprit, la combinaison du Bellroy Slim Sleeve et d’un Chipolo Card Spot est parfaite. Le tracker de portefeuille est incroyablement fin par rapport à un AirTag et ne change pas la profondeur de mon portefeuille. Le haut-parleur dessus est également super fort.

Franchement, je ne pensais pas qu’une solution sans compromis comme celle-ci était possible auparavant – ce qui explique pourquoi j’ai perdu mon portefeuille.

