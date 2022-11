Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la plus grande Spider-Reunion du multivers animé

Le multivers Marvel peut mener aux rencontres les plus inattendues et improbables, aussi bien dans les comics que dans les films ou séries. Preuve en est le célèbre Spider-Man : Un nouvel univers de Sony Pictures avec Marvel ou Spider-Man : No Way Home de Marvel Studios avec Sony Pictures, deux films -l’un animé et l’autre en prise de vue réelle- qui ont fait le succès les rêves de nombreux fans deviennent réalité. Avec la promesse de plus grands événements croisés dans le ciel, un groupe de fans de Spider-Man de Corridor Digital a décidé de présenter une vidéo animée de la plus grande réunion Spider possible du multivers, avec les Spider-Men les plus divers et les plus étranges imaginables et dont les trois cinématiques Spider-Man avec Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ensuite, la vidéo n’est pas perdue et vous pouvez la voir ci-dessous.

Tous les Spider-Man qu’on peut imaginer, ensemble

Ainsi, et en conservant un style d’animation très fidèle qui mélange des images du film d’animation Spider-Man de Sony Pictures, les responsables de ce génie ont réussi à fusionner ladite personnalité visuelle avec un grand nombre de Spider-Man tirés des films, des bandes dessinées , jeux vidéo et plus encore. Et c’est que sous le titre Spider-Man : Tout le monde est à la maison, nous pouvons profiter de la réunion la plus massive de super-héros arachnides ; et aussi plus amusant.

A tel point que nous avons à nouveau réuni les trois Spider-Man des salles de cinéma, les personnages du Spiderverse animé de Sony, des versions de Spider-Man issues des comics de toutes les époques, le Spider-Man des jeux vidéo Insomniac Games, le mythique Spider-Man japonais Man et bien d’autres, y compris un clin d’œil à la Justice League de DC. Bref, un court métrage très vivant -jamais mieux dit- plein d’humour et de caméos à travers un tube.

Le prochain Spider-Man au cinéma sera Spider-Man : Across the Spider-Verse en juin 2023 et le très attendu Spider-Man 4 de Tom Holland dans le cadre de l’UCM après les événements de No Way Home, toujours sans date de sortie .

