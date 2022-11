Le Samsung 980 Pro ultra rapide est incroyablement bon marché aujourd’hui

Par Netcost-security.fr le 05 janvier 2021



Si vous faites beaucoup de création de contenu ou de travail gourmand en données où vous déplacez régulièrement des fichiers volumineux, les 30 $ supplémentaires en plus pour le Samsung 980 Pro pourraient cependant être justifiés. Pour tous les autres, vous serez en sécurité en économisant cet argent et en le réinvestissant dans d’autres composants de votre construction.

Par TechAdvisor le 19 octobre 2020



80

Les performances de sprint du 980 Pro sont fantastiques, mais la technologie NAND actuelle a ses limites pour les opérations prolongées. Avec le besoin d’un hardware PC spécifique et le coût élevé par Go, cette solution est réservée à ceux qui n’ont pas de budget limité.

Par KitGuru le 25 septembre 2020



90

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu de SSD Samsung NVMe haut de gamme et cela valait certainement la peine d’attendre car le SSD980 PRO a fermement remis l’entreprise sous les projecteurs sur le marché grand public haute performance.

Par PCWorld le 23 septembre 2020



90

Le Samsung 980 Pro est le SSD NVMe que vous voulez – si vous utilisez PCIe 4 (exclusif à Ryzen au moment d’écrire ces lignes). Pour les systèmes équipés de PCIe 3 plus courants, il s’agit toujours d’un excellent lecteur, mais pas nettement meilleur que la concurrence à bas prix.

Par PCPer le 22 septembre 2020



90

Il s’agit d’une entrée impressionnante dans le royaume du PCI-E 4.0 pour Samsung, avec le passage à la NAND 3 bits, pourtant logique, un peu décevant pour un produit au nom de PRO. Nous vivons maintenant dans un monde TLC/QLC, et l’adoption par Samsung de la NAND 3 bits pour son produit phare signale probablement la fin du MLC 2 bits dans les disques grand public.

Par OC3D le 22 septembre 2020



90

Si vous voulez un disque qui est le disque grand public le plus rapide de la planète et qui vous procure l’assurance que vous obtenez d’un produit Samsung, alors le 980 Pro est sans aucun doute le disque qu’il vous faut. En effet la seule question est de savoir si vous avez une carte mère PCI Express 4.0 capable d’en tirer le meilleur parti. Si vous ne l’avez pas fait et que vous ne le ferez pas pendant un certain temps, restez avec le 970 Pro.

De Tom’s Hardware le 22 septembre 2020



90

Cherchez-vous le meilleur? Cherchez pas plus loin. Avec les performances les plus rapides que nous ayons jamais vues avec un SSD NAND, le 980 Pro de Samsung rend les autres SSD NVMe lents.

Par PCGamer le 22 septembre 2020



88

Ces chiffres séquentiels qui font la une des journaux sont impressionnants, mais la performance au jour le jour n’est pas tout à fait le bond que beaucoup espéraient. C’est aussi un peu trop cher.

Par TweakTown le 22 septembre 2020



98

Le SSD grand public flash le plus performant que nous ayons testé à ce jour. Prends en un!

Par HotHardware le 22 septembre 2020



90

Bien que ce ne soit pas un balayage complet dans tous les domaines, la nouvelle série de disques SSD 980 Pro de Samsung est sans doute les SSD grand public les plus rapides actuellement disponibles, pour le moment. Les disques de 250 Go et 1 To que nous avons testés offraient les meilleures performances de lecture globales que nous ayons vues d’un SSD grand public à ce jour, en particulier à des profondeurs de file d’attente inférieures, ce qui est essentiel pour les cas d’utilisation traditionnels de bureau/mobile.

Par WindowsCentral le 22 septembre 2020



80

Le 980 Pro de Samsung n’est pas le lecteur PCIe 4.0 le plus rapide que vous puissiez acheter, mais il perpétue la tradition de l’entreprise en matière de performances, de qualité et d’un prix équitable.

Par PCMag le 22 septembre 2020



90

Le SSD 980 Pro basé sur PCI Express 4.0 de Samsung ravira les upgraders et les constructeurs de PC qui ont les poches profondes (et une plate-forme de bureau AMD compatible). Il offre les performances théoriques les plus rapides d’un SSD grand public que nous ayons vues à ce jour.

Par LegitReviews le 22 septembre 2020



90

La série Samsung SSD 980 PRO est là et offre des performances exceptionnelles qui en font le disque le plus rapide du marché dans bon nombre de nos tests !

Par StorageReview le 02 février 2021



Le Samsung 980 Pro était le SSD PCIe Gen4 le plus impressionnant sur le marché et il est désormais disponible dans des capacités de 2 To. Le lecteur exploite la sixième génération de VNAND de la société et son dernier contrôleur Elpis pour offrir des vitesses annoncées pouvant atteindre 7 Go/s en lecture et plus d’un million d’IOPS. La version 2 To apporte tous les avantages de la version précédente avec deux fois la capacité maximale tout en restant sur un seul côté.