Opinion : Qu’est-ce qu’une entreprise technologique ?

Au milieu de la dernière vague d’agitation dans le monde de la cryptomonnaie, Benedict Evans a fait un tweet intelligent (qui est en quelque sorte une superpuissance pour lui). Un thème régulier de Benedict soutient que bon nombre des grandes entreprises technologiques que nous voyons aujourd’hui ne résolvent pas les problèmes de la « Silicon Valley », mais plutôt les problèmes de « Hollywood » ou de « Detroit ». Et il en va de même pour la grande majorité des sociétés de cryptomonnaie.

C’est assez amusant (à distance la plus sûre) de regarder DeFI accélérer les 100 dernières années de réglementation des services financiers de la même manière qu’Elon accélère la modération du contenu https://t.co/qp49Ry6dqZ — Benoît Evans (@benedictevans) 8 novembre 2022

Rappelez-vous notre point de vue selon lequel la plupart des projets de cryptomonnaie aujourd’hui sont soit des projets scientifiques sans espoir, soit des fraudes pures et simples, l’astuce consiste à trouver ce petit nombre de projets légitimes qui seront un jour extrêmement précieux. Le dernier drame autour du méga-échange crypto FTX n’en est que le dernier exemple. Nous ne disons pas que FTX est une fraude, mais il devient maintenant clair qu’ils opéraient au-delà de la frontière de la surveillance réglementaire.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Mis à part une poignée de versions majeures (c’est-à-dire Bitcoin et Ethereum), la grande majorité des sociétés de cryptomonnaie génératrices de revenus sont des entités financières – échanges, versions stables, dépositaires, etc. Et bien que toutes ces sociétés soient construites sur du solide, ou du moins intéressant, la technologie, ce ne sont pas des entreprises technologiques.

Dans le cas de FTX, il ne s’agit que d’un marché d’échange d’instruments financiers. Les marchés financiers traditionnels ont traversé des centaines d’années d’évolution, d’essor, d’effondrement et de réglementation. Même si tout le monde dans la rue se plaint de la SEC, les régulateurs servent un objectif important. Une grande partie des gains que les sociétés de cryptomonnaie ont engrangés au cours de la dernière décennie ont été construits sur ce qui est au cœur d’un arbitrage réglementaire, et nous en voyons maintenant le prix. Le FTX, désormais chancelant, a découvert à ses dépens qu’il était censé résoudre un problème de Manhattan, et non celui de la Silicon Valley.

À la lumière de cela, nous pensons qu’il est important de repenser ce que nous appelons la « technologie ». Nous en sommes aussi coupables que n’importe qui, et nous utilisons ce mot comme un raccourci pour toutes sortes d’entreprises très divergentes. Mais si nous examinons vraiment les entreprises « Tech », une partie étonnamment petite d’entre elles résout en fait des problèmes technologiques.

Prenez une entreprise CRM moyenne, il en existe des centaines. Ces entreprises utilisent la technologie pour se différencier, mais elles se concentrent sur la conception et l’expérience utilisateur, ou sur l’intégration avec d’autres systèmes. Ce sont des problèmes importants, mais ce ne sont pas vraiment des problèmes techniques.

Ceci est important pour plusieurs raisons. Premièrement, si nous utilisons cette définition large de la technologie, tout est une entreprise technologique lorsque chaque entreprise, de la proverbiale usine de boîtes au marchand ambulant, utilise une forme de communication numérique et un logiciel. La technologie pour ces entreprises est un outil, elle les aide à résoudre leur problème commercial.

En revanche, de nombreuses entreprises cherchent encore à résoudre des problèmes technologiques, car cela leur apportera des affaires. Nous avons tendance à classer la plupart des entreprises de hardware informatique de cette manière, mais ce n’est pas aussi simple que cela. Il existe de nombreuses sociétés de logiciels intéressantes qui devraient également tomber dans ce camp.

Évidemment, il s’agit d’un système de classification très subjectif, mais nous pensons qu’il s’agit d’un cadre important à garder à l’esprit. La froide réalité est qu’au cours des dix dernières années, les marchés des capitaux ont perdu de vue cette distinction, et le marché actuel en est le prix.

Nous croyons, assez fermement, que la prochaine décennie verra un renversement de cette tendance. Il le faut. Les investisseurs et le marché devront réapprendre ce qui est vraiment un problème technologique et ce qui n’est qu’un modèle commercial qui s’améliore avec l’application de certaines technologies. Des retours seront trouvés dans les deux camps, mais nous pensons que les retours pour le premier seront bien meilleurs.