Microsoft Flight Simulator vous permet de jouer gratuitement ses quatre premières livraisons dans un grand Easter-egg

Microsoft Flight Simulator ne s’est pas reposé depuis son lancement initial sur PC -et plus tard sur Xbox Series- avec des mises à jour continues et de nouveaux contenus qui élargissent considérablement son offre. Et pour célébrer le 40e anniversaire de la franchise, les responsables du dernier opus ont inclus un superbe Easter-egg qui nous permet de jouer aux quatre premiers opus de Flight Simulator entièrement gratuitement, ajoutant ainsi une énorme quantité de contenu rétro sans rien payer pour ça. Voyons comment accéder aux quatre versions originales de la légendaire saga de simulation et de pilotage de Microsoft.

Un cadeau pour les joueurs les plus vétérans

Ainsi, et au-delà des nouveautés du jeu Asobo Studio actuel comme les nouveaux avions et hélicoptères ou encore les aéroports inédits, les responsables ont voulu rendre hommage au passé de la franchise en incluant les quatre volets originaux de Flight Simulator, plus précisément ceux qui sont apparus sur le marché en 1982, 1984, 1988 et 1989. Tout cela à travers le panneau avant d’un avion, plus précisément le modèle Diamond DA62.

Pour accéder aux livraisons classiques de Flight Simulator, il suffit d’accéder au cockpit du modèle susmentionné, d’activer le localisateur d’urgence et de zoomer sur l’écran principal du tableau de bord pour afficher l’une des quatre livraisons rétro de Flight Simulator. Et malgré le fait que ce soit à travers un « mode fenêtre » très particulier, avec suffisamment de zoom, il est possible d’adapter assez bien l’écran de l’avion à notre écran et de commencer à jouer sans problèmes majeurs, avec toutes ses options disponibles.

Rappelons que Microsoft Flight Simulator a déjà ajouté du contenu basé sur Top Gun : Maverick pour célébrer la première du film de Tom Cruise avec sa propre extension. La mise à jour du 40e anniversaire de Microsoft Flight Simulator est désormais disponible gratuitement pour PC et Xbox Series.

Source | joueur sur ordinateur