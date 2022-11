Samsung publie une mise à jour stable d’Android 13 pour le Galaxy XCover 6 Pro

Samsung est le seul OEM qui souhaite sérieusement mettre à jour tous ses appareils. En regardant comment ses appareils phares et de la série A ont reçu la mise à jour Android 13 One UI 5.0. Samsung s’assure que tous les appareils éligibles reçoivent la mise à jour cette année, même si cela indique être en avance sur le calendrier réel. Même avec Samsung qui publie les mises à jour tôt, nous pouvons voir que les mises à jour fonctionnent parfaitement sans aucun problème majeur. Maintenant, la mise à jour Android 13 fait son chemin vers le XCover 6 Pro.

La mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour le XCover 6 Pro sera sa première mise à jour Android majeure. L’appareil est sorti en juillet et il est livré avec Android 12 One UI 4.1 prêt à l’emploi. Le XCover 6 Pro est un téléphone de 6,6 pouces livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est associé à un appareil photo 50MP à l’arrière et à un tireur avant 13MP. Le Galaxy XCover 6 Pro est alimenté par la batterie Snapdragon 778G 5G et 4050 mAh.

La mise à jour Android 13 est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs en Europe. Le numéro de version de la mise à jour est G736BXXU1BVK2 et devrait être progressivement déployé par étapes pour les utilisateurs du monde entier. La mise à jour Android 13 One UI 5.0 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour le XCover 6 Pro. Pour commencer, vous obtenez de nouveaux fonds d’écran, des animations, des widgets empilés, de plus grandes icônes de notification ainsi que des fonctionnalités améliorées de performances et de confidentialité. La mise à jour Android 13 One UI 5.0 pèse environ 2 Go.

La mise à jour prendra du temps à se déployer. Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours rechercher la mise à jour et voir si elle est disponible sur votre appareil. Lancez simplement l’application Paramètres et faites défiler jusqu’à Logiciel. Choisissez Télécharger et mettre à jour pour laisser votre appareil rechercher la mise à jour. Lorsque la mise à jour est trouvée, vous pouvez choisir de télécharger la mise à jour, mais assurez-vous que vous disposez d’au moins 5 Go d’espace de stockage gratuit en interne et que votre batterie est à 60 % ou plus.

Possédez-vous un XCover 6 Pro ? Si oui, avez-vous reçu la mise à jour ? Comment la mise à jour a-t-elle amélioré votre appareil ? Faites-nous part de vos réflexions sur la nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0 sur le Samsung XCover 6 Pro.

