L’éditeur de personnage hérité de Poudlard n’inclut pas le choix du sexe

Les opinions controversées de JK Rowling concernant les personnes transgenres ont affecté l’héritage de Poudlard. Warner Bros. Games a précisé dans la section questions-réponses que l’auteur d’Harry Potter n’a pas participé à son développement. De plus, l’éditeur de personnage n’inclut pas les options de genre, comme on l’a vu dans le récent événement de gameplay.

Les joueurs commenceront avec un personnage prédéterminé, qu’ils pourront modifier à leur guise : coiffure, couleur de cheveux, teint, traits du visage, yeux, etc. Ce qui n’est pas inclus, c’est la possibilité de choisir le sexe du protagoniste en soi. À la fin du processus, vous devrez choisir l’une des deux voix, qui sonnent comme un homme ou une femme, bien qu’il soit possible de donner le ton.

A Poudlard, les chambres sont séparées par sexe. Chacune des quatre maisons (Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle) a sa propre salle commune où vivent tous les étudiants, mais le lieu de repos est séparé. Compte tenu de cela, dans Hogwarts Legacy, nous devrons choisir entre la chambre des sorciers ou des sorcières.

L’éditeur de personnage de Hogwarts Legacy.

pression des développeurs

Jason Schreier, journaliste pour Bloomberg, prévoyait déjà il y a plus d’un an que l’éditeur de personnages de Hogwarts Legacy fonctionnerait de cette manière. « Certains membres de l’équipe de développement ont poussé fort parce qu’ils n’étaient pas à l’aise avec la position de Rowling », a-t-il tweeté en mars 2021.

Hogwarts Legacy doit sortir le 11 février et est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. La version Nintendo Switch n’a pas encore confirmé sa date de sortie, ni précisé s’il s’agira d’une édition cloud ou native. Le jeu Warner Bros. Avalanche était prévu pour Noël 2022, mais le studio avait besoin d’un peu plus de temps.

Source | JeuxRadar