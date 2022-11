Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (du 14 au 20 novembre) : Hunter x Hunter, Naruto : L’histoire de Sasuke…

Et le jour est venu. Ou la semaine, plutôt. Le moment du retour de Hunter x Hunter, le manga avec la plus longue interruption de l’histoire. Une joie bien accompagnée, puisque le calendrier imminent compte bon nombre de premières parmi ses pages. A leur tête, l’un des nouveaux spin-offs de Naruto : L’histoire de Sasuke, qui se concentre sur la relation amoureuse entre ses coéquipiers de la Team 7 et comment ils lui ont sauvé la vie avec une certaine mission. Mais il y a beaucoup d’autres noms à revoir, alors allons-y avec la liste complète des mangas et anime qui sortira cette semaine sur Manga Plus et Crunchyroll.

Boruto : Naruto Next Generation chapitre 75

Chapitre 75 du manga Boruto

Nouveaux chapitres de manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 16h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 111

Chapitre 111 du manga Chainsaw Man

Nouveaux chapitres de manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 15 novembre à 16h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 82

Chapitre 82 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 14 novembre à 16h00 (heure locale française)

Hunter x Hunter chapitre 395

Chapitre 395 du manga Hunter x Hunter

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 16h00 (heure locale française)

Chapitre 27 de la toxine du mariage

Chapitre 27 du manga Marriagetoxin

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le mardi 15 novembre à 16h00 (heure locale française)

Mashle : Magie et muscles chapitre 133

Mashle: Magic and Muscles manga chapitre 133

Nouveaux chapitres de manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 16h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 373

Chapitre 373 du manga My Hero Academia

Nouveaux chapitres de manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 16h00 (heure locale française)

Sakamoto Days chapitre 96

Chapitre 96 du manga Sakamoto Days

Nouveaux chapitres de manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 16h00 (heure locale française)

Tokyo Underworld chapitre 19

Chapitre 19 du manga Tokyo Underworld

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le samedi 19 novembre à 16h00 (heure locale française)

Naruto : L’histoire de Sasuke Chapitre 3

Chapitre 3 du manga Naruto : L’histoire de Sasuke

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le samedi 19 novembre à 16h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1067

Chapitre 1067 du manga One Piece

Nouveaux chapitres de manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 16h00 (heure locale française)

Bleach : guerre sanglante de mille ans 6

Épisode 6 de l’anime Bleach : La guerre sanglante de mille ans

Bientôt sur Disney+

Le chapitre sortira le lundi 14 novembre

cadenas bleu 7

Bluelock anime épisode 7

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 19 novembre à 20h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 276

Boruto Épisode 276

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 20 novembre à 11h00 (heure locale française)

Homme à la tronçonneuse 6

Chainsaw Man anime épisode 6

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le mardi 15 novembre à 18h00 (heure locale française)

My Hero Academia saison 6 épisode 121

My Hero Academia anime saison 6 épisode 121

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 19 novembre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1041

Épisode 1041 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 19 novembre à 16h00 (heure locale française)

Spy x Family saison 2 épisode 20