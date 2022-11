Microsoft confirme que la mise à jour Windows 11 22H2 tue les performances du jeu et interrompt le déploiement des appareils concernés

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft a reconnu que la mise à jour Windows 11 22H2 causait des problèmes de performances de jeu pour certains utilisateurs. La société affirme qu’elle travaille sur une solution pour la saccade, les chutes de fréquence d’images et le déchirement de l’écran. Jusqu’à ce qu’un correctif soit prêt, il suspendra la mise à jour pour les appareils concernés.

La mise à jour Windows 11 2022, également connue sous le nom de mise à jour 22H2, a commencé à être déployée dans 190 pays en septembre, apportant avec elle une multitude de mises à niveau pour le dernier système d’exploitation de Microsoft. Comme c’est souvent le cas avec les mises à jour de cette taille, il a également ajouté plusieurs bugs indésirables.

Les rapports selon lesquels 22H2 causait des problèmes de performances de jeu et des écrans bleus de la mort sont arrivés rapidement. Dans le cas du premier, les plaintes allaient d’un seul jeu affecté, G-Sync et l’audio rencontrant également des problèmes, et seuls les utilisateurs de GPU Nvidia étaient touchés.

Peu de temps après la publication de ces rapports, Nvidia a déclaré que la mise à niveau de son application GeForce Experience résoudrait les problèmes liés aux performances du jeu. Maintenant, plus d’un mois plus tard, Microsoft a finalement reconnu le problème. Il a expliqué que la mise à jour de Windows a amené certains jeux et applications à activer par inadvertance des fonctionnalités de débogage des performances GPU qui ne sont pas destinées à être utilisées par les consommateurs.

La firme de Redmond dit qu’elle a maintenant suspendu le déploiement 22H2 sur les appareils qui, selon elle, seront touchés par les problèmes de performances. La société conseille aux personnes concernées par la sauvegarde de ne pas mettre à niveau manuellement à l’aide du bouton Mettre à jour maintenant ou de l’outil de création de médias.

Microsoft note que si vous avez déjà installé 22H2, le déchirement, la saccade, etc., dans les jeux peuvent être corrigés en mettant à jour les jeux et les applications liées aux jeux (telles que Nvidia GeForce Experience) vers leurs dernières versions. Microsoft ajoute qu’il travaille sur une résolution, qui sera incluse dans une prochaine version.

Pour ceux qui trouvent que la mise à jour de leurs jeux/applications n’a aucun effet, la seule solution garantie de fonctionner est la plus évidente : restaurer Windows 11 à sa version précédente.

Microsoft répertorie plusieurs autres problèmes causés par la mise à jour Windows 11 22H2, notamment les bugs d’imprimante, audio et de connexion. Vous pouvez consulter la liste complète ici.