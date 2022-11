Henry Cavill, nouveaux James Bond et Wolverine ? L’acteur réagit aux souhaits des fans

Henry Cavill, le célèbre acteur qui a incarné Superman à plusieurs reprises dans la désormais appelée DCU et qui vient d’annoncer son retour en tant que Man of Steel après des années d’incertitude sur son personnage au cinéma, a remercié les fans pour leur support. veulent qu’il soit le prochain James Bond ou le nouveau Wolverine de Marvel Studios. Cela a été expliqué dans une récente interview avec le média USA Today, dans laquelle il a été interrogé sur ces questions et d’autres sur son avenir.

Henry Cavill, de James Bond à Wolverine ?

Et c’est qu’il existe de nombreuses piscines qui placent Henry Cavill comme le prochain James Bond après le départ de Daniel Craig d’un rôle aussi emblématique. Et c’est que ces dernières années, l’acteur britannique a déjà joué des rôles similaires à ce que pourrait être James Bond, de Operation UNCLE (2015) à Mission Impossible : Fallout (2018), en plus du prochain Argylle de 2023. Désormais, le On a demandé à l’acteur si son rôle dans Argylle serait ce qui se rapprochait le plus de devenir le nouveau James Bond :

« Qui sait, je suppose que le temps nous le dira. Nous devions avoir ce personnage légèrement plus grand que nature sur la ligne avec lequel nous pourrions vraiment nous amuser », dit Cavill en riant à propos de son prochain rôle d’agent secret. De plus, concernant les souhaits des fans qu’il soit le nouveau Bond et même le nouveau Wolverine des studios Marvel, l’acteur assure :

Henry Cavill avec Dua Lipa dans Argylle (2023)

« C’est extrêmement flatteur de lire ces articles qui paraissent tout le temps sur James Bond et qui est le favori. Je l’apprécie, bien sûr. Mais il s’agit de combien de temps j’ai, et ces rôles doivent être respectés et beaucoup de travail doit leur être consacré. On ne peut pas sauter d’un rôle iconique à un autre sans avoir le temps de les préparer », reconnaît l’acteur, laissant entendre que dans les prochaines années, il sera très occupé à reprendre son rôle de Superman. Rappelons qu’il a récemment abandonné son rôle de Geralt de Riv dans la série Netflix The Witcher…

L’interview se termine par des références à son côté gamer et ses photos Instagram avec ses ordinateurs, auxquelles l’acteur ajoute que s’il n’avait pas été acteur il se serait probablement retrouvé dans les Forces armées au lieu de tirer à la première personne dans les jeux vidéo. .

Source | États-Unis aujourd’hui