C’est le plus grand parc solaire flottant au monde – la taille de 70 terrains de football

Il est situé dans le nord-est de la Thaïlande et est entièrement construit sur l’eau plutôt que sur la terre.

Dans la région d’Ubon Ratchathani, au nord-est de la Thaïlande, un parc solaire flottant d’environ 70 terrains de football s’étend le long du réservoir de Sirindhorn. Pendant la journée, ses 144 000 panneaux solaires convertissent la lumière du soleil en électricité, tandis que la nuit, des turbines hydroélectriques génèrent de l’énergie à partir du doux écoulement de l’eau. La centrale, fortement soutenue par le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, est la « plus grande ferme hydro-solaire flottante au monde » et constitue la base de la stratégie thaïlandaise pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Actuellement, l’usine génère 60 millions de kilowattheures d’énergie dans des conditions optimales, comme indiqué à Bbc par Chanin Saleechanta, responsable du projet hydro-solaire du barrage de Sirindhorn. Cette production a déjà permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 47 000 tonnes depuis la mise en service de l’usine l’an dernier.

Pour l’avenir, la Thaïlande prévoit de construire 15 autres parcs solaires flottants qui couvriront une partie des besoins de la nation en termes de production énergétique globale et qui, à ce jour, proviennent à 70 % de combustibles fossiles.

Mais quels sont exactement les avantages de placer un système photovoltaïque sur l’eau au lieu de l’installer sur les toits des maisons ? Le plus gros gain de ce choix réside dans le fait que l’eau maintient naturellement les panneaux solaires à des températures plus basses, conduisant à une meilleure efficacité de production d’énergie.

« Les matériaux utilisés dans ce projet sont respectueux de l’environnement – ajouté Saleechanta -. Le système d’amarrage est en polyéthylène haute densité résistant à la dégradation des rayons UV. Il peut durer plus de 25 ans« . Bien que l’entretien soit évidemment plus compliqué, d’autres avantages du système flottant incluent une plus grande rentabilité en termes d’espace, économisant l’utilisation des terres pour l’agriculture et d’autres fins.