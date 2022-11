Fortnite Chapitre 4 confirmé en décembre et événement final du Chapitre 3 : dates et horaires

C’est officiel : la prochaine saison de Fortnite sera le chapitre 4 de la saison 1, et non le chapitre 3 de la saison 5 comme on le pensait auparavant. Epic Games a confirmé le chapitre 4 de Fortnite et l’événement final de la saison 4 de Fortnite début décembre de cette année. On vous donne tous les détails juste en dessous.

Événement final de la saison 4 de Fortnite : dates et heures

Par le biais d’un tweet sur le compte Twitter officiel de Fortnite, Epic Games a révélé que l’événement Fracture se tiendra le samedi 3 décembre 2022 à 22h00 CET, ce qui équivaut aux heures suivantes selon notre pays ou territoire :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 le samedi 3 décembre.

France (îles Canaries) : 21h00 le samedi 3 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 le samedi 3 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 le samedi 3 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 15 h 00 le samedi 3 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 14h00 le samedi 3 décembre.

Nous comprenons qu’une fois l’événement terminé, il y aura un temps de maintenance de plusieurs heures pendant que nous téléchargeons le patch 23.00, qui est celui qui ajoutera tout le contenu de la saison 1 du chapitre 4 aux fichiers Fortnite.

Quand commence le chapitre 4 de Fortnite ? dates et horaires

Les informations suivantes n’ont pas encore été confirmées par Epic Games, même si nous les supposons sur la base de l’annonce de l’événement final Impact, de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite. Nous sommes convaincus que le chapitre 4 de Fortnite commencera le dimanche 4 décembre 2022 vers 08h00 CET, compte tenu des précédents. Voici les dates et heures correspondantes dans les différents territoires hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 08h00 le dimanche 4 décembre.

France (îles Canaries) : 07h00 le dimanche 4 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 03h00 le dimanche 4 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 02h00 le dimanche 4 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 01h00 le dimanche 4 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 00h00 le dimanche 4 décembre.

Fortnite Chapter 3 a commencé le 5 décembre 2021; Étant donné que la carte Fortnite change entre les chapitres, cela indique que la carte de l’île du chapitre 3 aura duré près d’un an. Seul le temps nous dira si un tel changement drastique dans une si « courte » période de temps est une bonne idée.

Art officiel de la carte de l’île au début de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite

