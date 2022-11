OnePlus 9RT reçoit désormais la mise à jour stable OxygenOS 13 basée sur Android 13

Il y a trois mois, OnePlus a initialement commencé à tester OxygenOS 13 basé sur Android 13 sur le OnePlus 9RT via le programme bêta fermé. Le mois dernier, la société a publié la version bêta ouverte pour davantage d’utilisateurs. Maintenant, après trois mois de tests, la société a enfin commencé à déployer la version stable d’OxygenOS 13 sur le OnePlus 9RT. Le nouveau logiciel se développe avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour OnePlus 9RT Android 13.

OnePlus installe le nouveau firmware sur le OnePlus 9RT avec la version du firmware MT2111_11_F.11. Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est dans une phase continue et sera disponible pour tout le monde dans un instant. Assurez-vous que votre OnePlus 9RT fonctionne avec la dernière version logicielle disponible. Habituellement, OnePlus a officiellement confirmé le déploiement sur son forum de support, mais la société ne l’a pas encore confirmé, à la place, de nombreux utilisateurs de OnePlus 9RT prétendument reçu le nouveau micrologiciel.

La version officielle d’OxygenOS 13 apporte le correctif de sécurité mensuel d’octobre 2022 au OnePlus 9RT. OxygenOS 13 centré sur Android 13 est une mise à niveau majeure pour le OnePlus 9RT, ce qui indique également qu’il a besoin de plus de données pour le téléchargement. En parlant de cette version, elle pèse 5 Go.

Comme la société n’a pas encore confirmé le déploiement, le journal des modifications n’est pas disponible pour nous. Mais la mise à jour apportera une pile de nouvelles fonctionnalités au smartphone, la liste des fonctionnalités comprend des éléments de conception Aquamorphic pour le système d’exploitation, un nouveau widget d’horloge mondiale pour l’écran d’accueil, une mise à niveau Quantum Animation Engine 4.0, la possibilité de créer de grands dossiers sur la maison écran, optimisation du contrôle de la lecture multimédia dans les paramètres rapides, nouveaux outils de balisage pour l’édition de captures d’écran, boîte à outils de la barre latérale pour la gestion des applications de fenêtre flottante, un certain nombre d’optimisations pour l’affichage Always-On, HyperBoost GPA 4.0 pour de meilleures performances de jeu, et plus encore.

Désormais, si vous possédez le OnePlus 9RT et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers le nouveau logiciel, vous pouvez accéder aux paramètres de mise à niveau logicielle et vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible ou non. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez attendre quelques jours. OnePlus publie généralement les mises à niveau majeures de manière échelonnée.

Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone manuellement à l’aide du Application de mise à jour OnePlus, puis chargez-le à l’aide de la méthode de mise à niveau locale. Avant la mise à niveau, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes. Assurez-vous également de charger votre smartphone à au moins 30 %.

