Voici comment les nouvelles performances Apple TV 4K se comparent à la PS5 et plus

La dernière Apple TV 4K est disponible pour les consommateurs depuis environ une semaine, et nous continuons d’en apprendre davantage sur les modifications et les améliorations apportées par Apple avec la révision de cette année. La nouvelle Apple TV 4K est alimentée par la puce A15 Bionic et de nouveaux tests approfondis de Écrans platsHD offre un regard intéressant sur la façon dont cela se compare aux consoles de jeux comme la Playstation 4 et la Playstation 5.

Tests de performances Apple TV 4K

La puce A15 utilisée par l’Apple TV 4K de cette année possède un GPU à 4 cœurs, plutôt que la version GPU à 5 cœurs qui était utilisée dans l’iPhone 13 Pro. Il possède également un processeur à 4 cœurs plutôt qu’un processeur à 5 cœurs, ce qui montre à nouveau qu’il s’agit essentiellement d’une version « regroupée » de la puce A15 Bionic utilisée dans d’autres appareils.

En termes de performances par rapport à l’Apple TV de la génération précédente avec une puce A12 à l’intérieur, les tests effectués par Écrans platsHD montrent que l’Apple TV 4K de cette année est « environ 40% plus rapide ». Apple annonce qu’il devrait être 50% plus rapide, mais cette différence pourrait simplement se résumer à des différences de méthodologie de test.

Un autre changement cette année est que la dernière Apple TV 4K n’a pas de ventilateur à l’intérieur, ce qui conduit à un design plus petit et plus léger. Comment cela affecte-t-il les performances, le refroidissement et la limitation ? La nouvelle Apple TV 4K étrangle en fait moins que le modèle précédent :

Dans nos tests de référence du processeur, A15 était environ 40% plus rapide que A12 dans l’Apple TV précédente – en deçà de l’amélioration de 50% revendiquée par Apple qui peut utiliser une méthodologie de test différente. D’autre part, nous avons été surpris de voir A15 accélérer moins que A12 étant donné qu’il n’a pas de refroidissement actif. Un test de résistance du processeur de 20 minutes a limité A12 à 65% tandis que A15 a été limité à seulement 84%, ce qui indique que la nouvelle Apple TV 4K peut maintenir la plupart de ses performances CPU pendant des charges lourdes prolongées dans les jeux.

En termes de comparaisons avec des consoles de jeux comme la PS5 et la Xbox One :

Le processeur d’A15 Bionic est beaucoup, beaucoup plus rapide que les consoles de jeu de la génération précédente telles que Xbox One et PlayStation 5. Le cœur de performance du processeur de l’A15 est également nettement plus rapide que le cœur du processeur de la PS5 (performances monocœur), mais la PS5 avance en multi- performances de base car il dispose de 8 cœurs contre 5 cœurs dans la version Apple TV de A15. En ce qui concerne le GPU, Apple TV 4K (2022) sur papier dépasse 1 TFlops de performances graphiques, mais combien n’est pas clair car il n’y a pas d’informations GPU ou d’applications de référence disponibles pour tvOS. En termes de performances TFlops, il ne peut toujours pas correspondre aux consoles de jeux de dernière génération telles que Xbox One et il ne dispose que de la moitié de la quantité de RAM (4 Go contre 8 Go). D’autre part, l’Apple TV 4K (2022) a une RAM beaucoup plus rapide et est équipée d’un SSD NVMe très rapide contrairement au disque dur à l’ancienne des consoles de dernière génération. Nous commençons à arriver à un point où les jeux Xbox One et PS4 devraient, en théorie, être jouables sur Apple TV sans trop de compromis.

Pendant des années, Apple a tenté de transformer l’Apple TV en appareil de jeu, mais sans grand succès. Ces tests soulignent que le problème n’est pas la performance mais plutôt le manque de support plus large de la part des développeurs et des studios de jeux. Ces tests montrent que peu de choses ont changé dans ce département, mais les performances des jeux disponibles continuent d’impressionner.

La critique complète de Écrans platsHD offre un aperçu des performances de jeux tels que Au-delà d’un ciel d’acier, Coeurs sauvages de Sayonara, Le sans chemin, et beaucoup plus. Vérifiez le ici.

L’Apple TV 4K deviendra-t-elle un jour un appareil de jeu de premier plan ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :