L’artiste manga Kentaro Sato demande 1 milliard de dollars à Elon Musk pour avoir utilisé son dessin sans autorisation

M. Elon Musk n’en donne pas. Et peut-être que ça a toujours été comme ça, seulement qu’avant on ne le savait pas et maintenant ça gâche aux yeux du monde entier en étant présent jour après jour, dans l’un des plus gros haut-parleurs imaginables, Twitter, sa dernière acquisition controversée et vantée.

Twitter est devenu Mordor

Et c’est que celui qui est impliqué dans Twitter est órdago. Comme on pouvait s’y attendre (même s’il semble que le seul qui ne savait pas de quoi il s’agissait était Musk lui-même), la perte de valeur en tant que symbole d’authenticité qu’était la petite marque de vérification bleue a tout chamboulé dans le social. réseau.

On ne parle plus seulement de blagues plus ou moins chanceuses comme celles dont on parlait l’autre jour, c’est que directement, l’usurpation d’identité de certaines grandes entreprises leur fait perdre des milliards de dollars. Et c’est n’importe qui qui peut dépenser 8 $, mettre le cachet de vérification sur un faux compte, et avec un seul tweet faire s’effondrer les fabricants de produits pharmaceutiques ou d’armes dans le sac.

Il est plus que possible que des poursuites commencent à pleuvoir sur Musk compte tenu de l’ampleur du problème. Pendant ce temps, le magnat se consacre à faire des blagues qui ne semblent que l’amuser. C’est l’affaire qui nous préoccupe. Postant un mème sur Twitter avec un dessin caractéristique de Magical Girl Site, son auteur, Kentaro Sato, l’a retweeté avec le message suivant :

« Elon Musk, le nouveau PDG de Twitter, a mis une photo de moi sur Twitter sans autorisation, alors donnez-moi s’il vous plaît un milliard pour les frais d’utilisation. En dollars ».

Le mangaka, ni petit ni paresseux, en a profité pour faire connaître son travail dans le fil suivant. Comme il est très rare que sa demande prospère, rien de mieux que de gagner quelques yens en vendant son travail. Pour le reste, le monde se couche sans savoir ce qu’Elon Musk va rouler le lendemain. A sans vivre ça, écoute.

