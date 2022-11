Fuites d’images des Sims 5 qui montrent à quoi ressembleront leurs appartements

EA Maxis avait déjà montré quelque chose sur Project Rene, qui sera Les Sims 5. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant sa sortie, c’était un moyen pour l’entreprise d’apaiser l’incertitude des fans. Dans la vidéo que nous avons liée à cet événement, nous avons déjà pu officiellement jeter un coup d’œil à l’intérieur des maisons et des appartements. Vous l’avez à partir de la minute 28.

Eh bien, quelqu’un a été trop enthousiaste et a divulgué des images de l’intérieur et de l’extérieur des appartements du jeu sur Reddit. Bien sûr, puis son profil a disparu.

Il n’y a rien comme la maison, surtout si ça ressemble à ça

Le concept de maison, notre maison, est très important dans les jeux vidéo. A tel point que nous lui avons consacré un long article il y a quelques mois. Dans les Sims, c’est aussi une partie essentielle du jeu. C’est pourquoi les images filtrées sont si pertinentes.

Ce sont des photographies prises sur un moniteur avec le jeu en cours d’exécution, et nous pouvons voir des choses comme les intérieurs riches, une partie de l’interface, des messages de tutoriel… et aussi une image extérieure de style cosmopolite européen. Tout a fière allure et au-dessus de tout ce que l’on voit dans Les Sims 4.

L’utilisateur, avant de supprimer son compte, a déclaré que ce qu’il jouait « se concentrait sur de nouvelles fonctionnalités de construction et de mobilier. J’avais 4 studios par défaut pour vous divertir ou un studio vide pour vous », pour conclure qu' »il n’y avait pas de sims dans ce test, je construisais juste ».

Les fuites des entreprises ne sont pas les bienvenues, car elles dosent généralement de manière très planifiée ce qu’il faut montrer et ce qu’il ne faut pas. Vous savez celui qui a gâché GTA VI il n’y a pas si longtemps. Dans ce cas, cela n’a pas été quelque chose d’énorme, mais nous sommes sûrs que Maxis enquête déjà sur ce qui aurait pu se passer.

