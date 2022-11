Solidarité entre cow-boys dans Red Dead Online. Un joueur jeune mais vétéran aide une recrue de 55 ans

Habitué aux jeux en ligne étant une représentation du Far West où la rivalité triomphe, on apprécie de trouver de longues et longues nouvelles comme celle-ci dans laquelle un jeune joueur de haut niveau prête main forte à un cow-boy de 55 ans dans Red Dead On- ligne. Voyons comment c’est arrivé.

Le Far West n’est parfois pas si sauvage

C’est via Reddit que cette histoire a été partagée. Zone a raconté comment il a rencontré un joueur novice de niveau 21 dans les plaines numériques de Red Dead Online. Il s’est avéré que le joueur s’est retrouvé allongé à ses pieds après ses tentatives infructueuses de lasso et de chasser un animal sauvage.

D’après sa maladresse et son faible niveau, Zone pensait qu’il était un garçon. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque le cow-boy poussiéreux lui annonça qu’il avait 55 ans. Il semble qu’il était un fan de cinéma occidental depuis toujours qui avait trouvé dans Red Dead Redemption 2 un rêve devenu réalité : vivre ses propres aventures arme à la main et chevaucher vers l’horizon.

Zone, un joueur vétéran de niveau 340, a décidé de l’aider. Il a consacré son temps à bien lui apprendre les commandes, comment chasser, quels étaient les rôles et les cartes de capacité, quelles sont les meilleures armes… Les deux joueurs ont passé pas moins de six heures à interagir sur ces chemins du dieu numérique. Bien sûr, ils sont restés pour continuer leurs aventures ensemble, et Zone a promis de lui apprendre à débloquer le rôle de marchand.

Alors, belle histoire à raconter, celle de ce joueur novice trouvant le meilleur du jeu en ligne. Il semble que pour des raisons familiales et professionnelles, cette personne ne puisse pas beaucoup sortir de chez elle et donc interagir avec les autres. Les jeux vidéo ont atténué cela alors qu’ils ont réalisé leur rêve d’être le protagoniste de leurs films préférés de toute une vie.

