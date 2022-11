Ces applications iOS 16 prennent en charge les nouveaux widgets de l’écran de verrouillage

Comme nous l’avons largement couvert, l’une des principales fonctionnalités d’iOS 16 est la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage de votre iPhone pour la première fois. Il existe de nouveaux fonds d’écran, choix de polices, couleurs et filtres que vous pouvez appliquer. Le plus grand changement, cependant, est que iOS 16 prend en charge les widgets sur l’écran de verrouillage.

Voici quelques-unes des applications disponibles actuellement qui prennent en charge les widgets de l’écran de verrouillage.

Si vous êtes un développeur avec une application à partager, contactez-moi, et j’aimerais l’essayer. Notre liste ne peut pas être complète à 100% dès le premier jour, nous ferons donc une tonne de mises à jour de cette rafle au cours des prochaines semaines.

Rendez-vous ci-dessous pour un tour d’horizon de nos applications préférées qui prennent en charge non seulement les nouvelles fonctionnalités du widget Verrouiller l’écran dans iOS 16, mais également d’autres nouvelles fonctionnalités telles que les filtres de mise au point et plus encore. Chacune de ces applications a implémenté des widgets Lock Screen à sa manière respective tout en luttant contre les contraintes inhérentes à la manière dont Apple a implémenté la fonctionnalité dans iOS 16.

Plant Daddy – Rappels d’eau

Boutique

Orto – Pour Sonos

Rise Science Suivi de l’énergie et du sommeil

Télécommande TV – Universelle

Ordre du jour

MusicHarbor – Suivre de la nouvelle musique

Widgets sains

Structuré – Agenda journalier

Clendar – Calendrier minimal

HiFutureSelf

Alpenglow : prévisions du coucher du soleil

Cuisine : Inventaire et recettes

Et encore plus…

Widgetsmith

Éditeur de widgets amélioré pour rendre la création et la configuration des widgets plus simples et plus intuitives

Large éventail de widgets d’écran de verrouillage dans tous les nouveaux styles.

Possibilité d’isoler les personnes dans les images de leur arrière-plan et d’importer des images avec transparence

Ensemble robuste de nouveaux outils qui se lancent automatiquement dans Widgetsmith chaque fois qu’un widget est sélectionné

Téléchargez Widgetsmith sur l’App Store.

Volage

Suivi en direct sur votre écran de verrouillage – Le moyen le plus pratique de surveiller les vols inclut une barre de progression en vol, même lorsque vous êtes hors ligne.

Téléchargez Flighty sur l’App Store.

Couvert

Liste de lecture : Jouez une liste de lecture choisie. Appuyez sur en mode édition pour sélectionner la liste de lecture.

Icône : Lancer Couvert.

Récents : épisodes inachevés et nouvellement publiés

Téléchargez Overcast sur l’App Store.

CardPointers

Verrouiller les widgets de l’écran

Des milliers de raccourcis d’applications

Filtres de mise au point

Partagé avec vous

Clés d’accès

CardPointers est disponible en téléchargement gratuit avec un abonnement intégré disponible pour déverrouiller les fonctionnalités de CardPointers Pro. Netcost-security.fr les lecteurs peuvent économiser 20% sur les plans annuels et à vie de CardPointers Pro.

Apollo pour Reddit

Widget de publication tendance – Choisissez un subreddit, et le widget d’écran de verrouillage passera en revue les publications de tendance tout au long de la journée.

Widget de défilement de distance : affiche la distance totale que vous avez parcourue dans Apollo sous la forme d’un widget d’écran de verrouillage pratique !

Widget Karma : en un coup d’œil, voyez comment se portent vos points Internet magiques !

Widget de la boîte de réception : voyez si vous avez des éléments non lus dans Apollo que vous voudrez peut-être jeter un œil !

Widget de publication la plus récente : affiche les performances de votre publication la plus récente en termes de votes positifs et de commentaires.

Widget de commentaire le plus récent : similaire au précédent, mais il montre comment se porte votre commentaire le plus récent !

Widget de raccourci Subreddit : Ce qu’il dit sur la boîte ! Passez rapidement de votre écran de verrouillage à votre subreddit préféré en un clic !

Widget subreddit aléatoire : partez rapidement à l’aventure vers un subreddit aléatoire !

Téléchargez Apollo pour Reddit depuis l’App Store.

Bruit sombre

Verrouiller les widgets de l’écran pour lire rapidement les bruits sélectionnés

Comprend toutes les options de personnalisation que vous aimez des widgets Dark Noise existants

Téléchargez Dark Noise sur l’App Store.

NapBot

Socket en charge de l’écran permanent ajouté

Widgets d’écran de verrouillage ajoutés – Suivez les temps de sommeil, les tendances, etc.

Téléchargez NapBot depuis l’App Store.

CardioBot

Verrouiller les widgets de l’écran pour surveiller les données cardiaques

Analyse de la récupération de la fréquence cardiaque

Téléchargez CardioBot depuis l’App Store.

Dictionnaire quotidien

Obtenez le mot du jour du dictionnaire quotidien directement sur votre écran de verrouillage avec les widgets d’écran de verrouillage iOS 16.

Téléchargez Daily Dictionary sur l’App Store.

Pilon

Widgets d’écran de verrouillage : affichez votre plan de repas en un coup d’œil avec un tout nouveau widget d’écran de verrouillage.

Partagées avec vous : les recettes partagées avec vous via iMessage s’afficheront dans Pestle.

Intégration des raccourcis Siri

Téléchargez Pilon depuis l’App Store.

Calories : nutrition, coach diététique

Nouveaux widgets d’écran de verrouillage : nouvel écran d’ajout rapide visant à simplifier le processus d’enregistrement des aliments, des calories, du poids et de l’eau

Téléchargez Calory depuis l’App Store.

Colis

Verrouiller les widgets de l’écran : suivez les colis, consultez les comptes à rebours et lancez rapidement l’application.

Téléchargez Parcel depuis l’App Store.

Météo Carotte

Widgets de l’écran de verrouillage : obtenez la météo sur votre écran de verrouillage avec une grande variété de widgets personnalisables. (Les mises à jour automatiques en arrière-plan nécessitent un abonnement Premium Club.)

Téléchargez Carrot Weather sur l’App Store.

TripIt

Voyage ou projet à venir, qu’il s’agisse d’un vol, d’un train, d’une voiture de location, d’un hôtel, d’un restaurant ou d’une escale lors de votre road trip

Informations de vol pertinentes, y compris le numéro de vol et l’heure de départ, le compte à rebours d’arrivée, ainsi que le numéro de porte lorsqu’il est disponible

Détails après l’atterrissage, qu’il s’agisse d’une réservation de voiture de location ou d’une réservation d’hôtel

Téléchargez TripIt depuis l’App Store.

Numérisation Pro

Avec les tout nouveaux widgets, vous pouvez accéder à Scanner Pro en un seul clic. Il vous emmène rapidement de l’écran verrouillé à l’appareil photo.

Téléchargez Scanner Pro depuis l’App Store.

Smart Gym

Vous pouvez obtenir un résumé hebdomadaire, des graphiques de fréquence cardiaque et de calories, et même suivre le nombre d’entraînements que vous avez effectués.

Le nouvel écran de verrouillage est une question de personnalisation. Pour cette raison, nous proposons une grande variété de widgets, afin que les utilisateurs puissent choisir ceux qui leur conviennent le mieux.

Téléchargez SmartGym depuis l’App Store.

Pistes : Ski & Snowboard

Nouveaux widgets pour votre écran de verrouillage et complications pour votre montre : gardez un œil sur les conditions locales de la station et les prévisions de neige.

Téléchargez Slopes depuis l’App Store.

Mercure Météo

Verrouillez les widgets de l’écran pour la météo, les prévisions, les conditions actuelles, etc.

Téléchargez Mercury Weather depuis l’App Store.

Motivation – Citations quotidiennes

Widgets d’écran de verrouillage : recevoir des devis puissants n’a jamais été aussi facile. Renforcez votre santé mentale avec des citations positives magnifiquement inspirantes livrées directement sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez même les lire d’un coup d’œil sur le nouvel écran iPhone toujours allumé.

Téléchargez Motivation – Citations quotidiennes sur l’App Store.

Lanceur 5

Les widgets de lancement sur votre écran de verrouillage vous permettent d’appuyer sur une icône pour

appeler, envoyer un message, FaceTime ou envoyer un e-mail à un contact ;

obtenir un itinéraire vers un lieu ou votre prochain événement ;

commencer à jouer n’importe quel artiste, album ou liste de lecture dans Apple Music ;

accéder rapidement à vos sites Web préférés ;

lancer des actions dans des applications comme Compose Tweet ou Run Shortcut ;

activer et désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode faible consommation, le NPD, les données mobiles et le mode avion ; et

lancer n’importe quelle application sur votre appareil.

Téléchargez Launcher 5 depuis l’App Store.

MoneyCoach

Widgets d’écran de verrouillage pour suivre les objectifs financiers, surveiller les dépenses, définir des limites de dépenses, etc.

Téléchargez MoneyCoach depuis l’App Store.

Choses 3

Verrouiller les widgets de l’écran pour consulter vos listes, ajouter de nouvelles tâches et suivre vos progrès tout au long de la journée

Téléchargez Things 3 sur l’App Store.

Record personnel

Verrouillez les widgets de l’écran ! Suivez vos séances d’entraînement même lorsque votre téléphone est verrouillé. Inclut également la prise en charge du nouvel affichage Always-On sur l’iPhone 14 Pro.

Téléchargez Personal Best sur l’App Store.

Visionneuse de pluie

Nouveaux widgets d’écran de verrouillage pour vérifier la météo en un coup d’œil

Téléchargez RainViewer sur l’App Store.

WeatherStrip

Nouveaux widgets d’écran de verrouillage pour des données météorologiques détaillées, des graphiques et bien plus encore.

Téléchargez Weather Strip depuis l’App Store.

Lumy

Trois nouveaux widgets d’écran de verrouillage personnalisables :

Widget de compte à rebours pour suivre tout événement solaire que vous souhaitez

Widget des heures du soleil pour afficher les heures comme le lever du soleil, le coucher du soleil, la première lumière, l’heure d’or et l’heure bleue

Widget lunaire qui affiche la phase, le lever, le coucher et le temps de transit de la lune

Téléchargez Lumi sur l’App Store.

Halogénure

Verrouiller les widgets de l’écran pour ouvrir Halide, sauter directement en mode Auto/Manuel, ouvrir Halide n’importe quel objectif, et même un raccourci en mode Macro

Téléchargez Halide depuis l’App Store.

Accueil Widget pour HomeKit

Widgets d’écran de verrouillage et un tout nouvel ensemble d’icônes de la nouvelle application iOS Home et des icônes dynamiques (icônes d’ouverture/fermeture concernant l’état de l’appareil)

Vous pouvez désormais activer une scène ou un raccourci, basculer n’importe quel appareil et surveiller vos capteurs directement depuis l’écran de verrouillage, et aller beaucoup plus loin qu’avec le Home Widget natif actuellement fourni par Apple.

Téléchargez le widget d’accueil depuis l’App Store.

Tempo pour les coureurs

Tempo comprend plus d’une douzaine de nouveaux widgets d’écran de verrouillage pour suivre les totaux de distance sur différentes périodes et la possibilité de suivre la progression des objectifs.

Téléchargez Tempo for Runners sur l’App Store.

Remise en formeVoir

Petits et grands widgets

Configurez pour afficher les cercles d’activité, les objectifs, la progression, etc.

Consultez vos objectifs de remise en forme/santé directement sur l’écran de verrouillage.

WaterMinder

Widgets de l’écran de verrouillage :

Choisissez parmi huit options différentes.

Regardez vos niveaux d’eau actuels.

Voir les graphiques horaires et hebdomadaires.

Connectez-vous votre tasse préférée directement à partir de l’écran de verrouillage.

Téléchargez WaterMinder depuis l’App Store.

OmniFocus

Affichez les tâches à venir, vos prévisions et bien plus encore via les nouveaux widgets de l’écran de verrouillage.

Téléchargez OmniFocus 3 depuis l’App Store.

Travail ciblé

Widgets de l’écran de verrouillage : minuterie actuelle et objectifs quotidiens

Filtres de focus : filtrez les sessions en fonction du focus actuel.

Raccourcis d’application : démarrez une session et effectuez des actions via les raccourcis, Siri et Spotlight.

Graphiques rapides : un nouveau tableau de bord de productivité avec des graphiques détaillés

Téléchargez Focused Work sur l’App Store.

VerrouillerFlux

Apportez des raccourcis vers votre écran de verrouillage et votre écran d’accueil.

Exécutez tous les raccourcis Siri que vous avez créés dans l’application Raccourcis.

Exécutez la domotique en un seul clic.

Ouvrez une application de caméra alternative.

Obtenez un itinéraire vers un lieu spécifique.

Envoyez un message à une personne à qui vous envoyez fréquemment des SMs.

Lancez la lecture de votre dernier podcast préféré.

Tirez parti de tous vos raccourcis existants en les rendant facilement accessibles.

Téléchargez LockFlow depuis l’App Store.

Traces

Widgets d’écran de verrouillage pour afficher votre prochaine tâche due, votre progression et vos statistiques de tâches

Appuyez sur le nouveau bouton Up Next en haut pour voir les prochaines tâches dues.

Les tâches sont affichées dans l’ordre dans lequel elles sont dues et seront masquées une fois terminées.

Vous pouvez maintenant ignorer le jour en cours plutôt que d’avoir à attendre jusqu’à demain.

Sélectionnez l’icône Paramètres, puis appuyez longuement sur « … » sur la tâche que vous souhaitez ignorer.

Téléchargez Streaks depuis l’App Store.

Fantastique

Fantastical prend en charge l’écran de verrouillage iOS 16 avec trois widgets différents : Up Next, Calendar et Quick Action.

Filtres de mise au point – Choisissez les ensembles de calendriers que vous souhaitez voir lorsqu’un mode de mise au point particulier est actif dans Fantastical.

Téléchargez Fantastical sur l’App Store.

