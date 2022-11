Maintenant disponible Zen – Grogu and the Suies, le court métrage Star Wars du Studio Ghibli sur Disney+

Il y a quelques jours, l’existence d’un court métrage Star Wars réalisé par Studio Ghibli a été divulguée, et pas plus tard qu’hier, il a été annoncé qu’aujourd’hui, le 12 novembre, nous pourrions le voir. Eh bien, il est déjà disponible sur Disney+ sous le nom de Zen – Grogu and Dust Bunnies (Zen – Grogu and the Hollines en espagnol). La vidéo dure 3 minutes dans laquelle on voit Baby Yoda (The Mandalorian) se réveiller entouré de ces mignonnes petites créatures, avec qui il ne semble pas du tout s’entendre.

Qui sont les Hollin ?

Les fans de Spirited Away et My Neighbour Totoro connaissent très probablement ces petites créatures. C’est un type de yoka fictif caractéristique de l’univers créé par Hayao Miyazaki, appelé Susuwatari et connu sous le nom d’esprits de suie. Ce sont de très petits êtres d’apparence sphérique, de couleur noire et aux pointes en forme d’épines. Dans Mon voisin Totoro, lorsque la famille Kusakabe arrive dans leur nouvelle maison, elle s’avère être pleine d’entre eux. Ce sont des créatures secrètes qui ne sont généralement pas hostiles aux autres.

Jeux vidéo et séries Star Wars pour 2023

La saga est de manière absolue et rigoureuse, et alors que nous continuons à profiter d’Andor sur Disney+, nous avons déjà nos vues sur l’année prochaine, puisque 2023 apportera avec elle plusieurs séries tant attendues et de nouvelles saisons comme celles que nous vous montrons ci-dessous .

Star Wars: The Bad Shipment (Saison 2) – 4 janvier

Star Wars : The Mandalorian (Saison 3) – Février 2023

Star Wars : Les Aventures des Jeunes Jedi – Printemps 2023

Star Wars : Ahsoka – 2023 (date à déterminer)

Star Wars : Skeleton Crew – 2023 (date à déterminer)

Quant aux jeux vidéo, le premier d’entre eux sera Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Fallen Order qui arrivera dans les premiers mois de 2023. Pas si tôt, puisqu’on ne sait même pas en quelle année on le verra, KOTOR Remake se positionne comme l’un des plus attendus, même s’il semble que les choses ne se passent pas aussi bien que nous le souhaiterions.

Source | Zen – Grogu et Dust Bunnies sur Disney+