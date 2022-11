Un virus transforme les pigeons en « zombies » au cou tordu : quels risques pour l’homme

Il s’agit du paramyxovirus du pigeon (PPMV1), l’un des agents pathogènes les plus redoutés chez les oiseaux, qui peut également infecter l’homme et provoquer une maladie pseudo-grippale avec des symptômes tels que fièvre et conjonctivite.

Un pigeon à cou tordu / Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Jersey

Parmi les virus aviaires émergents, l’un des plus redoutés est le paramyxovirus de type pigeon (PPMV1), un agent pathogène probablement originaire du Moyen-Orient et répandu en Europe, aux États-Unis et en Australie, affectant les pigeons et d’autres espèces d’oiseaux, y compris les volailles. . Au Royaume-Uni, selon des rapports Le soleilla Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Jersey, une île de la Manche, a rapporté « une augmentation du nombre de pigeons récupérés ces dernières semaines, qui ont montré des signes neurologiques tels que des cous tordus et incapables de se tenir debout sur leurs pattes« . L’infection virale, connue sous le nom de maladie de Newcastle (ND) et également connue sous le nom de pseudo-peste aviaire, peut en effet transformer les pigeons en créatures « ressemblant à des zombies » qui, en plus d’avoir des cous déformés, sont «généralement maigre et ont des selles vertes», ont précisé les opérateurs du service de sauvetage animalier de l’agence britannique. « Parfois, ils présentent également des blessures résultant d’une incapacité à garder l’équilibre ou à voler.« . La maladie, extrêmement contagieuse chez les oiseaux, se propage principalement par contact direct avec les sécrétions et les déjections des oiseaux infectés, et peut également être transmise à l’homme, bien qu’elle soit considérée comme une zoonose mineure.

La maladie de Newcastle et les risques pour l’homme

La maladie de Newcastle, du nom de la ville anglaise où elle a été identifiée en 1927 – bien que la première détection documentée remonte à 1926 à Java, en Indonésie – a causé au moins quatre pandémies aviaires au cours du siècle dernier. Le réservoir naturel du virus, qui fait partie des Paramyxovirus aviaires, est représenté par les oiseaux sauvages, notamment les oiseaux aquatiques.

La souche affectant les pigeons, connue sous le nom de paramyxovirus du pigeon de type 1 (PPMV-1) ou de paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1), peut pratiquement être considérée comme endémique aux columbiformes sauvages dans de nombreux pays, à partir desquels elle peut souvent se propager aux volailles. des effets notables, tels que des lésions hémorragiques intestinales sévères et une mortalité élevée. En France, l’infection par le PPMV-1 chez les oiseaux est une maladie à déclaration obligatoire (Règlement de la police vétérinaire – Décret présidentiel 320/1954 art.1), comme indiqué par le ministère de la Santé.

Chez l’homme, l’infection par le paramyxovirus aviaire de type 1 provoque une maladie généralement bénigne, qui peut entraîner une légère fièvre, des symptômes pseudo-grippaux et/ou une conjonctivite, qui se résout généralement en une semaine. Cependant, comme documenté dans un article de recherche publié dans la revue Recherche vétérinairedeux cas mortels d’infection humaine ont été signalés jusqu’à présent, un aux États-Unis et un aux Pays-Bas, tous deux chez des patients immunodéprimés qui ont développé une pneumonie sévère.

La situation en France et les actions de contrôle

Dans notre pays, les actions de contrôle et de lutte contre la propagation de la maladie de Newcastle sont régies par le décret présidentiel 657/1996 mettant en œuvre la directive européenne 92/66 / CEE qui prévoit des mesures communautaires à différents niveaux. Des procédures de santé publique sont donc mises en œuvre tant au niveau international, dans le respect des règles, qu’au niveau national, avec l’application de mesures de confinement en présence de cas confirmés d’infection aviaire (abattage des oiseaux, destruction des carcasses et de tous les œufs , destruction des matériaux et déchets potentiellement contaminés, détection et destruction de la viande abattue et des œufs de consommation pondus pendant la période d’incubation de la maladie) et des lignes directrices pour la vaccination des oiseaux (des vaccins à usage animal sont disponibles à base de virus inactivés) et pour l’élevage.

« Quel que soit le niveau d’application de la prophylaxie, celle-ci vise toujours à prévenir l’exposition au virus des sujets sensibles et à réduire le nombre de sujets sensibles avec la mise en place d’une prophylaxie indirecte adaptée. – souligne le ministère de la Santé -. La prévention de l’introduction et de la propagation du virus nécessite la connaissance et la prise en compte de toutes les voies de transmission possibles, y compris le contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages. La prophylaxie indirecte, la vaccination, contre la maladie de Newcastle implique essentiellement l’utilisation de vaccins« .