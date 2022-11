De nouvelles technologies d’avion et d’affichage débarquent dans la mise à jour du 40e anniversaire de Microsoft Flight Simulator

Pourquoi c’est important: Microsoft Flight Simulator a fourni aux passionnés de jeux et de simulation certains des visuels les plus impressionnants et des recréations d’avions les plus précises disponibles depuis sa sortie en 1982. La société a récemment célébré le 40e anniversaire de la simulation avec une autre mise à jour riche en fonctionnalités, élargissant le déjà impressionnant sélection d’avions, d’aéroports et d’emplacements. Il inclut également les mises à jour FSR et DLSS pour garantir aux utilisateurs la meilleure expérience visuelle possible.

Microsoft a publié la première version de son simulateur de vol, Microsoft Flight Simulator 1.0, en novembre 1982. Le simulateur permettait aux joueurs de piloter un Cessna 182 dans les régions de Chicago, Los Angeles, New York et Seattle. La version a non seulement séduit les utilisateurs au début des années 1980, mais elle a également contribué à établir la norme des simulateurs de vol réalistes pour les décennies à venir.

Quarante ans plus tard, Microsoft produit toujours de nouvelles technologies et de nouveaux contenus pour les passionnés d’aviation du monde entier. Le géant du logiciel de Redmond, Washington a publié la dernière itération de la série plus tôt cette semaine, la mise à jour du 40e anniversaire de Microsoft Flight Simulator. La mise à jour apporte au déjà réussi Microsoft Flight Simulator 2020 un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, notamment l’Airbus A310, plusieurs hélicoptères et héliports, des planeurs non motorisés et même des avions historiques tels que le célèbre Hughes H-4 « Oie d’épinette. »

Les joueurs peuvent découvrir les visuels époustouflants et les mécanismes réalistes du jeu grâce à des vols gratuits à travers le monde ou via l’une des missions et activités pré-créées du jeu. L’édition du 40e anniversaire apporte aux aviateurs PC de nouveaux défis et missions, tels que les frères Wright et le premier vol à Kitty Hawk, le premier itinéraire de vol de l’US Airmail Service en 1918 et le célèbre vol de Charles Lindbergh de New York à Paris.

La nouvelle version comprend également des missions et des didacticiels basés sur des planeurs pour les joueurs qui souhaitent expérimenter la sensation de vol sans moteur. Ces formations et missions comprennent le remorquage aérien, la formation au lancement de treuil, la manipulation de base, l’identification thermique et d’autres compétences essentielles à un vol de planeur réussi.

Le simulateur continue de fournir aux utilisateurs des détails époustouflants et un accès à n’importe quelle partie du monde, quelle que soit la distance. Depuis la sortie de l’édition anniversaire, le jeu propose des recréations détaillées de plus de 37 000 aéroports, deux millions de villes et plus d’un milliard et demi de bâtiments et de structures à travers les paysages réalistes du jeu. Une liste complète des nouveaux ajouts, fonctionnalités et corrections de bugs est disponible dans les notes de publication de l’édition 40e anniversaire.