Resident Evil Zero fête ses 20 ans : 5 raisons de le découvrir

Si on parle d’horreur dans les jeux vidéo, la saga Capcom est l’une des plus grandes légendes qui existent. Une franchise à l’épreuve du feu qui continue – et continuera – de faire le bonheur des fans du genre. Et aujourd’hui, 12 novembre 2022, rien de plus et rien de moins que 20 ans se sont écoulés depuis le lancement de Resident Evil Zero, l’une des livraisons les plus étranges que nous ayons vues.

C’était le 12 novembre 2002 lorsque le titre a fait ses débuts exclusivement pour la Nintendo GameCube en Amérique du Nord (au Japon, cela a pris quelques jours de plus et en Europe, nous avons dû attendre jusqu’en mars de l’année suivante). Actuellement, il est possible d’en profiter sur plusieurs plateformes, et bien qu’il ait toujours été un jeu controversé, nous pensons qu’il existe de nombreuses raisons de l’essayer.

5 raisons de découvrir l’origine du mal