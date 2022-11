ElMiillor affirme : "Si tu me dis que travailler 8h dans un bar c’est plus facile, va te faire foutre"

Au milieu de l’ère des streamers, des influenceurs et des créateurs de contenu sur Internet, le débat sur quand et comment ils fonctionnent est toujours d’actualité. Des facteurs tels que le fait d’exercer leurs activités à domicile, de les combiner avec des loisirs ou de se retrouver impliqué dans des commérages et des bagarres avec d’autres personnalités des médias amènent de nombreuses personnes à considérer que leur travail n’est pas comparable à celui d’autres emplois plus traditionnels.

Ce n’est pas la première fois que les streamers eux-mêmes tentent de justifier l’effort qui leur a coûté pour se rendre à l’endroit où ils se trouvent, et cette fois c’est l’un des plus populaires du moment, ElMiillor, qui a voulu suivre les critiques et défendre leur travail contre ceux qui prétendent qu’il ne peut être comparé à celui, par exemple, d’une personne qui travaille dans l’hôtellerie.

« Si tu me dis que travailler 8h dans un bar c’est plus facile, va te faire foutre »

Le streamer a été très critique à l’égard des personnes qui remettent en cause ses efforts, assurant qu’il travaille « à partir du deuxième 1 de la journée » et jusqu’à ce qu’il s’endorme. « Toute la journée, je travaille, travaille et travaille. Savez-vous combien de vacances j’ai prises au cours des 7 dernières années ? Zéro. Savez-vous combien de voyages j’ai effectués ? Je suis allé en Corée pour travailler. Même quand je rêve, je rêve de travail. Avant d’ouvrir le stream je travaille, quand je finis je travaille et quand je stream je travaille », explique-t-il.

Pour couronner le tout, il a laissé une de ces phrases qui vont faire monter des cloques parmi les plus critiques du secteur : « Si tu me dis que travailler 8h par jour dans un bar c’est plus facile que ça… Fuck [que te jodan]”.

Comme il l’indique lui-même, ElMillor a commencé son voyage dans le monde des streamers il y a environ 7 ans. Il diffuse actuellement des émissions en direct sur Twitch, une plateforme sur laquelle il s’apprête à atteindre les 800 000 abonnés.

Source | ElMiillor ; par TikTok