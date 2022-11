Les services de streaming rendent la vie tellement plus facile. Vous pouvez facilement rattraper n’importe quelle émission ou film que vous avez manqué et le regarder à tout moment. Parmi tous les services de streaming, Hulu est un service de streaming extrêmement populaire en raison d’émissions comme Game of Thrones, Grey’s Anatomy, etc. Bien que les plans sur Hulu soient assez bons, tout le monde ne veut pas acheter un abonnement Hulu. De nombreuses personnes souhaitent partager le compte d’un ami ou d’un membre de leur famille.

Alors maintenant, la grande question se pose. Combien de personnes peuvent diffuser simultanément à partir d’un compte Hulu ? La plupart des services de streaming, selon le plan, vous limiteront à un ou deux écrans pour le streaming simultané. Donc, si vous voulez savoir combien de personnes peuvent regarder Hulu en même temps, vous êtes au bon endroit.

Combien de personnes peuvent regarder simultanément Hulu à la fois

En toute honnêteté, la réponse à cette question dépend du type de plan auquel vous êtes actuellement abonné. Il existe actuellement deux plans principaux auxquels vous pouvez choisir de vous abonner. Jetons un coup d’œil à chaque plan et voyons combien de personnes peuvent regarder Hulu à la fois.

Forfait Hulu de base

Vous avez le choix entre deux forfaits Hulu Basic. Le plan avec publicités vous coûtera 7,99 $ par mois et la version sans publicité vous coûtera 14,99 $ par mois. Hulu vous permet de vous connecter au même compte sur n’importe quel nombre d’appareils. Cependant, en ce qui concerne le nombre de flux simultanés, seuls deux écrans peuvent diffuser quoi que ce soit à un moment donné. Avec l’un des plans de base, lorsque vous essayez de filtrer sur plus de deux appareils, Hulu affichera un message d’erreur.

Donc, oui, au plus deux personnes peuvent regarder du contenu sur Hulu en même temps lorsqu’elles sont abonnées au forfait Hulu de base, que vous choisissiez le forfait avec ou sans publicité.

Forfaits Hulu + TV en direct

Tout comme les forfaits Hulu Basic, les forfaits Hulu + Live TV sont disponibles avec et sans publicité. Voici quels sont les plans et quel est leur prix.

Hulu + Live TV (avec publicités) incluant Disny+ (avec publicités) et ESPN+ (avec publicités) : 69,99 $ par mois

Hulu + Live TV (avec publicités) incluant Disney+ (sans publicité) et ESPN+ (avec publicités) 69,99 $ par mois

Hulu + Live TV (sans publicité) Disney+ (sans publicité) et ESPN+ (avec publicités) : 79,99 $ par mois

Ainsi, quel que soit le plan que vous choisissez, vous obtiendrez toujours deux écrans. Cela indique que deux personnes sur deux appareils différents pourront diffuser Hulu + Live TV sur leurs appareils. Cependant, si vous prévoyez d’obtenir plus d’écrans, vous pouvez acheter le module complémentaire Écrans illimités. Ceci est disponible uniquement pour l’un des plans Hulu + Live TV. Cet add-on vous coûtera 9,99 $ par mois. Vous obtiendrez jusqu’à 3 écrans supplémentaires sur des appareils mobiles distincts uniquement.

Écrans illimités avec modules complémentaires Premium

Si vous avez l’un des plans Hulu + Live TV ci-dessus, vous pouvez également vous abonner à des publicités premium. Voici ce que les add-ons vous coûteront par mois.

HBO Max : 14,99 $

Cinémax : 9,99 $

Heure du spectacle : 10,99 $

STARZ : 8,99 $

Désormais, lorsque vous achetez le plan Hulu + Live TV, puis ajoutez l’un des modules complémentaires premium mentionnés ci-dessus, vous obtiendrez jusqu’à 5 écrans au total. Donc, oui un total de 5 personnes pourront regarder Hulu en même temps

Maintenant que vous savez combien d’écrans sont exactement disponibles avec chaque plan et combien vous pouvez obtenir lorsque vous achetez le module complémentaire d’écrans illimités ou achetez le package complémentaire premium avec Hulu + Live TV. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

