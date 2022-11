La Coupe du monde du Qatar est désormais disponible dans FIFA 23 : toutes les équipes et actualités

La Coupe du monde Qatar 2022 commence dans quelques jours, mais dans FIFA 23, nous pouvons déjà en profiter grâce à sa mise à jour gratuite, qui est maintenant disponible. Un package thématique complètement fidèle à la Coupe du monde que nous allons vivre très bientôt, dans lequel ne manquent pas de kits, de ballons, de commentaires et, bien sûr, les équipes nationales qui participent au plus grand tournoi de l’histoire du football et modes de jeu. jeu dédié.

La grande nouveauté est la FIFA World Cup : Live Mode, qui nous propose de jouer tous les vrais matchs du tournoi, à commencer par le match d’ouverture entre le Qatar et la Colombie, en plus des futurs matchs que nous verrons dans les tours de qualification, puisque il sera constamment mis à jour. Il restera actif entre le 21 novembre et le 18 décembre. Bien sûr, nous pouvons également jouer des matchs amicaux basés sur la Coupe du monde, sans avoir besoin d’être liés à ce qui se passe pendant le tournoi. Ci-dessous, nous examinons toutes les sélections disponibles.

L’France gagnera-t-elle son premier match ?

Toutes les équipes incluses dans la Coupe du Monde FIFA 23

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, USA, Pays de Galles

Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Australie, Danemark, Tunisie

Groupe E : France, Costa Rica, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Quand de France joue-t-elle la Coupe du monde ?

L’équipe de Luis Enrique, qui nous a présenté hier son effectif, débutera le 23 novembre contre le Costa Rica, affrontera la redoutable Allemagne le 27 et terminera la phase de groupes contre le Japon le 1er décembre. En fonction des résultats obtenus, ils joueront les huitièmes de finale entre le 3 et le 4 décembre, à condition qu’ils parviennent à se qualifier. Dans ce lien, vous pouvez suivre toute l’actualité de la Coupe du monde Qatar 2022.

