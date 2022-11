Nous savons maintenant comment augmenter naturellement notre audition

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a mis au point une formation qui peut améliorer les capacités auditives des gens.

Il sera probablement arrivé à tout le monde de ne pas pouvoir converser dans des endroits particulièrement fréquentés ou de perdre le fil de bavardages effrénés dans des environnements particulièrement bruyants. De telles difficultés, selon les experts, pourraient être dues à des problèmes de traitement des changements sonores plus rapides, représentant l’un des principaux défis pour comprendre la parole dans des environnements bruyants, même pour les personnes ayant une bonne audition. Cependant, de nouvelles recherches, menées par une équipe de chercheurs du Département des sciences de l’audition et de la parole de l’Université du Maryland, aux États-Unis, ont montré qu’un simple entraînement auditif peut remédier au problème en augmentant les capacités d’écoute des personnes ayant une audition normale.et aider les personnes ayant des problèmes d’audition.

Comment augmenter l’audition avec l’entraînement

La technique, testée dans une précédente étude publiée dans le Journal de l’Association pour la recherche en oto-rhino-laryngologie (JARO), est connu sous le nom d’entraînement à la discrimination des fréquences et implique une série d’exercices pour améliorer la capacité à différencier les changements de « fréquence » des sons. Ce sont précisément ces changements qui peuvent rendre la compréhension de la parole difficile dans des situations difficiles, comme dans des environnements bruyants ou réverbérants, ou lors de l’écoute de personnes qui parlent vite, car leur identification dépend de la capacité de notre cerveau à traiter les stimuli sonores. compétence appelée traitement temporel auditif.

Pour vérifier l’efficacité de ce type d’entraînement, les chercheurs ont mené un test dans lequel 40 volontaires au total ont effectué une série d’exercices de discrimination de fréquence, en comparant les résultats obtenus avec un groupe témoin de 37 personnes. La formation consistait à effectuer neuf séances d’exercices d’une durée de 45 à 60 minutes chacune, au cours desquelles les participants devaient faire la distinction entre des tonalités individuelles à différentes fréquences jouées en séquence rapide. En pratique, les participants à l’étude devaient repérer les changements de fréquence, en identifiant les tonalités les plus hautes ou les plus basses.

Par rapport au groupe témoin, qui a plutôt effectué des exercices de détection de tonalité plus simples et sans changements de fréquence, ceux qui ont suivi l’entraînement à la discrimination ont montré une amélioration de la capacité à détecter les variations de fréquence, donc du traitement temporel auditif. Cet avantage a été confirmé chez les volontaires jeunes et plus âgés, y compris ceux ayant une déficience auditive.

« En tout – expliquent les chercheurs dans leur étude -, Les résultats démontrent le potentiel de l’entraînement auditif pour restaurer partiellement le traitement temporel chez les auditeurs plus âgés et mettent en évidence le rôle de la fonction cognitive dans ces gains. Cela suggère que les effets de la formation peuvent potentiellement s’étendre à des situations d’écoute réelles« .