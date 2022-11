Tous les personnages et costumes de Dragon Ball Xenoverse 2 (2022)

Que Dragon Ball Xenoverse 2 soit l’un des jeux vidéo les plus appréciés des fans de Dragon Ball n’est une surprise pour personne, pour une raison c’est le best-seller de la saga. Et que son évolution ces dernières années est enviable grâce à l’engagement des responsables d’ajouter de plus en plus de personnages et de costumes, ça ne devrait pas l’être non plus. Et si on revoyait tout ça ?

Dans la vidéo que nous vous proposons ci-dessous, vous pouvez voir tous les personnages et leurs différents costumes disponibles à ce jour, y compris ceux du DLC Hero Justice Pack sorti hier, qui comprend Gamma 1 et 2 (les androïdes du Ruban Rouge) et Son Gohan avec le look incomparable du nouveau film.

Dragon Ball Xenoverse 2, également sur PS Plus Extra et Premium

Le jeu en question a été ajouté au catalogue des abonnements PlayStation Plus Extra et Premium en septembre dernier, vous pouvez donc le télécharger et y jouer immédiatement si vous êtes membre de l’un d’entre eux. Si vous voulez connaître le reste des titres, vous pouvez tous les consulter sur ce lien.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Comme nous l’avons dit, le titre n’a cessé d’étoffer son offre de contenu ces dernières années, et compte bien continuer : le DLC Heroes Justice 2 ajoutera prochainement Orange Piccolo, l’une des surprises qui nous a laissé sans voix dans Dragon Ball Super : Super Hero. .

« Dragon Ball Xenoverse 2 se connaît comme un produit plus solide que l’original, un jeu qui prend note des choses qui ont mal tourné dans le passé et qui a su donner une réponse cohérente au fan. Loin d’être parfait, il a beaucoup plus de contenu pour le mode solo. Des ajouts comme des problèmes temporaires, QQ Bangs, plus de sidquests et la personnalisation de notre Patroller au-delà de l’achèvement du Nest of Time, peuvent nous donner plus de 60 heures de jeu. » C’est ainsi que nous avons conclu notre analyse du jeu à l’époque ; vous pouvez le lire ici.