Cette vidéo montre la fonte spectaculaire du glacier Fellaria au cours de 4 étés

Le spectaculaire glacier Fellaria sur le massif de la Bernina est « en train de mourir ». Une vidéo accélérée de 4 étés montre le processus dévastateur de fonte en cours, catalysé par le changement climatique.

Le glacier Fellaria en septembre 2021. Crédit : Valerio Berra

Le service glaciologique lombard a publié via Reuters une vidéo montrant la fonte dramatique du glacier de Fellaria sur quatre étés, entre juin 2019 et septembre 2022. Ni le volume de glace perdu ni la réduction ne sont montrés dans le film time-lapse en mètres de épaisseur et longueur, mais les images sont aussi explicatives qu’impressionnantes. Ils montrent toute l’extrême souffrance de ce spectaculaire écosystème montagnard de la Valteline, en Lombardie, l’un des nombreux glaciers alpins exposés à l’impact catastrophique du changement climatique.

Le glacier Fellaria, également connu sous le nom de Vedretta di Fellaria, est situé à environ 3 500 mètres d’altitude au cœur du massif de la Bernina, un ensemble de montagnes du côté de Valmanenco (province de Sondrio). Depuis le plateau de Fellaria, le glacier s’étend dans deux directions distinctes à proximité du Sasso Rosso, une grande formation rocheuse. La langue de la fellaria orientale va vers le sud, tandis que celle de la fellaria occidentale descend vers le sud-ouest. Sur le plateau se trouve également le glacier Palù, qui s’étend plutôt vers la Suisse, sur le flanc sud-est du pic Piz Palü (3 900 mètres). Le massif offre des vues à couper le souffle avec des itinéraires touristiques et des abris attenants, mais c’est aussi un lieu extrêmement important pour les études glaciologiques, compte tenu de la présence massive de glaciers alpins importants et mourants.

Malheureusement, en fait, pratiquement tous disparaîtront d’ici quelques décennies. Une étude récente coordonnée par l’Université de Zurich et basée sur des images satellites a déterminé que les glaciers des Alpes ont perdu 14% de leur surface en seulement 12 ans, de 2003 à 2015. Ceux des Dolomites, comme le rapporte un nouveau rapport de l’UNESCO, sont voués à se dissoudre d’ici 2050 (mais ils pourraient disparaître encore plus tôt). Le glacier de la Marmolada, surnommé « la reine des déolomites », a perdu 85 % de sa masse entre 1905 et 2010, avec une accélération significative de la fonte ces dernières années. En seulement 10 ans, la masse de la glace a diminué d’environ 30 % et la superficie couverte a diminué de plus de 20 %. Pas étonnant que Fellaria soit également confrontée au même destin inexorable causé par les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane et d’autres gaz à effet de serre dérivés des activités humaines.

La fonte des glaciers est catalysée par un double phénomène ; non seulement l’augmentation des températures, qui favorisent directement la fonte, mais aussi par la diminution de l’albédo (la capacité à réfléchir les rayons du soleil), déclenchée par la pollution – le « noir de carbone » qui recouvre le blanc pur – et par les roches affleurantes , qui accumulent plus de chaleur et catalysent ainsi le processus de fusion. Grâce aux vidéos timpe-lapse du Service glaciologique lombard, spécialisé dans cette forme d’analyse, il est possible d’observer à quelle vitesse et avec quelle intensité un glacier est « dévoré » par l’augmentation constante des températures. C’est un avertissement des dommages dévastateurs que nous causons à notre planète. Si nous n’arrêtons pas les émissions de CO2 et laissons le réchauffement dépasser 1,5 °C au-dessus de la moyenne de l’ère préindustrielle, après tout, l’impact du changement climatique sera dévastateur et irréversible pour les écosystèmes et l’humanité dans son ensemble.