Comment participer à la Kings League, la Super League des streamers

Qu’est-ce que la Ligue du Roi ?

Si on résume vite et qu’on est réaliste, la Kings League est un autre événement des plus gros streamers de la scène hispanophone qui rassemblera pendant quelques semaines des milliers de téléspectateurs à travers le monde. C’est un autre événement axé sur les matchs de football qui sera retransmis en direct et qui mêlera des streamers de haut calibre et d’autres personnalités afin de rassembler le plus large public possible.

Mais la Kings League peut être quelque chose de plus. Cela peut être la première pierre de quelque chose de gros, bien qu’il soit possible qu’elle se dégonfle en cours de route. Le temps dira. La carte de motivation est pour le moins surprenante. La ligue sera composée d’un total de 12 équipes, qui joueront toutes le même jour, des matchs de 40 minutes au format football à 7.

Quelles équipes participent ?

C’est là qu’intervient l’une des grandes attractions du tournoi, car les équipes participantes auront de grands streamers en tant que présidents et des fans en tant que joueurs. Il y aura 12 équipes participantes, et ce sont celles-ci avec leurs présidents :

PIO (Rivières)

Ray Barcelone (Spursito)

Siyans FC (TheGrefg)

Jijantes FC (Gérard Romero)

Équipe XBuyer (xBuyer)

Los Trunks FC (Perxitaa)

Ultime Móstoles (DjMariio)

Annihilateurs (Juan Guarnizo)

KuniSports (Kun Aguero)

Porcs FC (Ibai Llanos)

1K (Iker Casillas)

Le quartier (Adri Contreras)

Quand est-ce joué ?

Tous les matchs se joueront le dimanche, et le « day one » aura lieu en janvier 2023. Il y aura un total de 11 jours, donc le tournoi durera au moins 2 mois et demi. Ça oui, après la dernière journée, les premiers classés joueront un play-off pour départager le champion final.

En ce moment nous avons les accords du « day one ». Ce sont:

Comment puis-je participer ?

Si vous souhaitez faire partie de certaines équipes du tournoi, il vous suffit d’envoyer votre demande en remplissant le formulaire qu’ils ont créé dans Infojobs. La condition est que vous devez vous-même vous occuper du transport vers Barcelone au cas où vous en auriez besoin.

La chose intéressante est que, si vous êtes sélectionné, vous aurez un salaire, bien qu’ils ne soient pas entrés dans les détails des conditions de ce contrat. Au moment de la rédaction de cet article, l’offre Infojobs cumule un total de 4 300 inscrits, et compte tenu qu’il faut un total de 84 joueurs principaux et plus ou moins 72 joueurs remplaçants, cela indiquerait que seulement 156 personnes auraient leur place. dans la ligue.

Fait intéressant, il y a aussi une place pour les casters, donc si la narration est votre truc, vous pouvez également participer et recevoir un salaire en retour.

Tous les candidats doivent préparer une vidéo de 30 secondes dans laquelle démontrer leurs compétences sportives ou de diffusion que vous devez télécharger sur YouTube, TikTok ou un réseau social similaire.